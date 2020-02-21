21 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: ABD'den flaş açıklama: "Türkiye'nin yanındayız"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
ABD'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'deki şehitler için Türk hükümetine başsağlığı dilenerek, " müttefikimiz 'nin yanındayız." ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, 'de yaşanan son gelişmeler ve Türk askerlerinin şehit düşmesine ilişkin sorulara cevap verdi.

Açıklamada, "Türkiye hükümetine, askerlerinin ölümünden dolayı başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz." ifadesi kullanıldı.

"TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

Türk askerlerinin bölgede koordinasyon ve gerginliğin azaltılması için İdlib'de bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür eylemlere karşı NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Başkan Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'e yönelik endişelerini dile getirmiştir. Ayrıca, Trump bu görüşmede Rusya'ya Esad rejiminin zulümlerine desteği sonlandırması ve Suriye'deki iç savaşa siyasi bir çözüm bulunması için yaptığı çağrıyı yinelemiştir."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN