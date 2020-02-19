Son dakika: Bakanlık açıkladı! İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 39 oldu
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, bu yıl ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısının 39’a yükseldiğini açıkladı. Kars ve Mardin İl Jandarma Genel Komutanlığı ile MİT’in ortak ikna çalışması sonucu 1 terör örgütü üyesi daha teslim oldu.
Kars ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığının ortak ikna çalışması sonucu, Demhat kod adlı PKK üyesi teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.
39'A YÜKSELDİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre; bu yıl ikna yoluyla terör örgütünden kaçıp teslim olanların sayısı 39'a yükseldi.
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