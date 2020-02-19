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Son dakika: Bakanlık açıkladı! İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 39 oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
BAKANLIK AÇIKLADI! RAKAM GİDEREK ARTIYOR

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, bu yıl ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısının 39’a yükseldiğini açıkladı. ve İl Jandarma Genel Komutanlığı ile ’in ortak ikna çalışması sonucu 1 terör örgütü üyesi daha teslim oldu.

ve İl Jandarma Komutanlığı ile Başkanlığının ortak ikna çalışması sonucu, Demhat kod adlı üyesi teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

39'A YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre; bu yıl ikna yoluyla terör örgütünden kaçıp teslim olanların sayısı 39'a yükseldi.

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