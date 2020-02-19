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Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
3 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Son dakika haberi... , 'nin kuzeyinden kaçan terör örgütü mensubu 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütü ile mücadele aralıksız olarak devam ederken örgütte çözülmede devam ediyor. tarafından yapılan son dakika açıklamasında 'nin kuzeyinden kaçan PKK'lı 3 terörist güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa/Suruç ve Mardin/Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu.

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