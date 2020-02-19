Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan terör örgütü PKK mensubu 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütü PKK ile mücadele aralıksız olarak devam ederken örgütte çözülmede devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK'lı 3 terörist güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:
Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa/Suruç ve Mardin/Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu.
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