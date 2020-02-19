19 Şubat 2020, Çarşamba
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Bekir Pakdemirli: Orman yangınlarına karşı T70 yerli yönetim helikopteri devreye girecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
TÜRKİYE'DEN ÖNEMLİ ADIM! T70'LER DEVREYE GİRECEK

Orman yangınlarına karşı yerli yönetim helikopteri devreye giriyor. Tarım ve Orman Bakanı , yaptığı açıklamda "TUSAŞ'tan ilk yönetim helikopterlerimizi önümüzdeki yıl teslim alacağız" dedi.

Türkye orman yangınlarına karşı önmelerini artırırken yerli çözümlere de ağırlık verdi. Buna göe yangınlara müdahale konusunda yerli yönetim helikopteri 'ler devreye alınıyor.

"İLK T70 ÖNÜMÜZDEKİ YIL TESLİM EDİLECEK"

Tarım ve Orman Bakanı , yaptığı açıklamda "TUSAŞ'tan ilk T70 yönetim helikopterlerimizi önümüzdeki yıl teslim alacağız" dedi.

Pakdemirli ayrıca "Gelecekte yönetim helikopteri olarak kullanacağımız bu helikopterleri orman yangınlarında mücadalede personel taşıma konusunda da kullanacağız" şeklinde konuştu.

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