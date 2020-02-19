Bekir Pakdemirli: Orman yangınlarına karşı T70 yerli yönetim helikopteri devreye girecek

Orman yangınlarına karşı yerli yönetim helikopteri devreye giriyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamda "TUSAŞ'tan ilk T70 yönetim helikopterlerimizi önümüzdeki yıl teslim alacağız" dedi.

Türkye orman yangınlarına karşı önmelerini artırırken yerli çözümlere de ağırlık verdi. Buna göe yangınlara müdahale konusunda yerli yönetim helikopteri T70 'ler devreye alınıyor.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , yaptığı açıklamda "TUSAŞ'tan ilk T70 yönetim helikopterlerimizi önümüzdeki yıl teslim alacağız" dedi.

Pakdemirli ayrıca "Gelecekte yönetim helikopteri olarak kullanacağımız bu helikopterleri orman yangınlarında mücadalede personel taşıma konusunda da kullanacağız" şeklinde konuştu.