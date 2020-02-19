Bekir Pakdemirli: Orman yangınlarına karşı T70 yerli yönetim helikopteri devreye girecek
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
Orman yangınlarına karşı yerli yönetim helikopteri devreye giriyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamda "TUSAŞ'tan ilk T70 yönetim helikopterlerimizi önümüzdeki yıl teslim alacağız" dedi.Türkye orman yangınlarına karşı önmelerini artırırken yerli çözümlere de ağırlık verdi. Buna göe yangınlara müdahale konusunda yerli yönetim helikopteri T70'ler devreye alınıyor.
"İLK T70 ÖNÜMÜZDEKİ YIL TESLİM EDİLECEK"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamda "TUSAŞ'tan ilk T70 yönetim helikopterlerimizi önümüzdeki yıl teslim alacağız" dedi.
Pakdemirli ayrıca "Gelecekte yönetim helikopteri olarak kullanacağımız bu helikopterleri orman yangınlarında mücadalede personel taşıma konusunda da kullanacağız" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İçişleri Bakanlığı’ndan Fox TV’nin yalan haberine sert tepki!
- Bakanlık açıkladı! Rakam giderek artıyor
- Cumhurbaşkanlığından flaş Suriye açıklaması
- Hafter milislerinden Trablus Limanı'na bir saldırı daha!
- EYT için yeni sistem önerisi
- Rusya'dan flaş Türkiye ve İdlib açıklaması
- Bakan Selçuk: Önemli bir projeyi uygulamaya koyacağız
- Manisa'da bir deprem daha!
- 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
- Firari hain Can Dündar yine sahnede!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 157. bölüm full izle! EDHO 157. bölüm izle!
- Osman Kavala kimdir? Hakkında beraat kararı verilen Osman Kavala kim?
- İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri: TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!
- TOKİ Sincan, Çubuk, Beypazarı kura çekiliş tarihleri! 2020 TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?
- TOKİ Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri!
- 3600 ek gösterge için flaş açıklama! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum nedir!
- Son 16 heyecanı başlıyor! Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?
- Milyonlarca kişinin beklediği haber! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu!
- Merkür retrosu etkisi nelerdir? 2020 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi…
- İşsize ayda 2354 TL maaş! İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
- Torba yasa maddeleri nelerdir? Yeni torba yasada neler var?