Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Önemli bir projeyi uygulamaya koyacağız

Milli Eğitim Bakanlığınca, okul öncesinden lise son sınıfa kadar 13 yıllık eğitim süreçlerinde öğrencilere pek çok konuda yol göstermesi hedeflenen "Sınıf Rehberlik Programı" hazırlanarak görüşe açıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibarıyla öğrencilerimize çok yönlü destek sağlayacak önemli bir projeyi uygulamaya koyacağız" mesajını verdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, okul öncesinden lise son sınıfa kadar 13 yıllık eğitim süreçlerinde öğrencilere pek çok konuda yol göstermesi hedeflenen "Sınıf Rehberlik Programı" hazırlanarak görüşe açıldı.

Programda ana konular "akademik gelişim", "kariyer gelişimi" ve "sosyal duygusal gelişim alanı" olmak üzere 3 grupta toplandı.



BAKA ZİYA SELÇUK: ÖNEMLİ BİR PROJEYİ UYGULAMAYA KOYACAĞIZ



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibarıyla öğrencilerimize çok yönlü destek sağlayacak önemli bir projeyi uygulamaya koyacağız" açıklamasında bulundu.

Selçuk, "Öğrencilerimize sadece akademik gelişimlerinde değil bireysel gelişimleri ile ilgili kariyer süreçlerinde ve sosyal ve duygusal gelişimlerinde de destek sağlamış olacağız. Rehberlik hizmetlerimizin kapasitesi ve çeşitliliğini de artırmış olacağız" dedi.