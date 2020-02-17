Son dakika: Seferberlik başlıyor! 81 ilde 6 gün boyunca sürecek...
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
Son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde 6 gün boyunca sürecek gıda denetimlerini başlattı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir WhatsApp hattı açılarak gıda ile ilgili şikayetlerin alınacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde gıda denetimi yapacak. Denetimler 6 gün boyunca sürecek.
Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den bir açıklama geldi. Pakdemirli, "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak" dedi.
Bakan Pakdemirli, "Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız" ifadelerini de kullandı.
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