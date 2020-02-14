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Ünlü markalar tek tek ifşa oldu! Sırma zeytinyağında hile tespit edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
SIRMA ZEYTİNYAĞINDA HİLE TESPİT EDİLDİ

ve , laboratuvar incelemesi sonucu taklit ve tağşiş yapıldığı saptanan 74 firmaya ait 99 ürünü ifşa etti. İfşa olan firmalar arasında ünlü yağ markası olan Sırma'da yer aldı. Ünlü firma 'Natürel sızma zeytinyağı' ürününe daha düşük kalitede zeytinyağı karıştırmıştır.

ve 'nın denetimleri sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları, kamuoyu duyurusuyla Bakanlığın internet sitesinden ilan edildi.

Buna göre, bu yıl ikinci defa kamuoyuna taklit ve tağşiş yapan firmalar ile ürünleri ilan edilmiş oldu. Duyuruyla toplam 74 firmaya ait 99 parti ürün kamuoyuyla paylaşıldı. Bu ürünlerden 69 parti ürün taklit ve tağşiş kapsamında, 30 parti ürün ise ilaç etken maddesi tespit edildiği için kamuoyu ile paylaşıldı.

Böylece, ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012'den bu yana 1486 firmaya ait 3 bin 301 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu.

SIRMA ZEYTİNYAĞINA DÜŞÜK KALİTEDE YAĞ KARIŞTIRMIŞ
Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar incelemesi sonucu taklit ve tağşiş yapıldığı saptanan 74 firmaya ait 99 ürünü ifşa etti. İfşa olan firmalar arasına ünlü yağ markası olan Sırma'da yer aldı. Ünlü firma 'Natürel sızma zeytinyağı' ürününe daha düşük kalitede zeytinyağı karıştırmıştır.

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22 FİRMANIN 25 PARTİ ÜRÜNÜ UYGUNSUZ
Buna göre, et ve üt ürünleri kapsamında faaliyet gösteren 22 firmanın 25 parti ürünü uygunsuz bulundu.

Süt ve alanında faaliyet gösteren 17 firmaya ait 19 parti ürün de ilan edilirken, takviye edici gıda ve içeceklerini kapsayan özel beslenme amaçlı gıda ürünleri kapsamında ise 10 firmanın 16 parti ürünü kamuoyu ile paylaşıldı.

Alkollü içecekler alanında 1 firmanın 1 parti ürünü, alkolsüz içecekler alanında ise 5 firmanın 5 ürünü listede yer aldı. Bal üretimi yapan 2 ayrı firmanın 5 ürünü de uygunsuz bulunurken, baharat ve çeşni vericiler üreten 1 firmanın da yine 1 ürünü kamuoyu ile paylaşıldı.

Bitki, çay ve kahve ürünleri faaliyet alanında ise 6 firmanın 7 parti ürünü uygunsuz bulunarak kamuoyu ile paylaşılırken, 9 bitkisel yağ ve margarin firmasının ise 14 parti ürünü listede yer aldı.

Çikolata ve kakao ürünleri alanında ise 3 firmanın 6 parti ürününde uygunsuzluk tespit edildi.

UYGUNSUZLUK NEDENLERİ
Kamuoyuyla paylaşılan alkollü içecekte hacmen yüksek alkol belirlenirken, alkolsüz içeceklerde ise ilaç etken maddesi tespit edildi. Ballarda fruktoz ve glukoz saptandı.

Listede yer alan baharat olan kırmızı toz biberde ve siyah çayda gıda boyası olduğu anlaşılırken, çikolatalar, enerji içeceği, takviye edici gıdalar ve kahvede de ilaç etken maddesi bulundu.

Bitkisel yağlara da farklı tohum yağları katıldığı anlaşılırken, denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde sakatat, kanatlı eti ile tek tırnaklı eti tespit edildi.

Süt ve süt ürünlerinde ise bitkisel yağ ve nişasta, manda sütü ürünlerinde ise inek sütü olduğu belirlendi.

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