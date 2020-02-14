Ünlü markalar tek tek ifşa oldu! Sırma zeytinyağında hile tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar incelemesi sonucu taklit ve tağşiş yapıldığı saptanan 74 firmaya ait 99 ürünü ifşa etti. İfşa olan firmalar arasında ünlü yağ markası olan Sırma'da yer aldı. Ünlü firma 'Natürel sızma zeytinyağı' ürününe daha düşük kalitede zeytinyağı karıştırmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları, kamuoyu duyurusuyla Bakanlığın internet sitesinden ilan edildi.
Buna göre, bu yıl ikinci defa kamuoyuna taklit ve tağşiş yapan firmalar ile ürünleri ilan edilmiş oldu. Duyuruyla toplam 74 firmaya ait 99 parti ürün kamuoyuyla paylaşıldı. Bu ürünlerden 69 parti ürün taklit ve tağşiş kapsamında, 30 parti ürün ise ilaç etken maddesi tespit edildiği için kamuoyu ile paylaşıldı.
Böylece, ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012'den bu yana 1486 firmaya ait 3 bin 301 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu.
SIRMA ZEYTİNYAĞINA DÜŞÜK KALİTEDE YAĞ KARIŞTIRMIŞ
Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar incelemesi sonucu taklit ve tağşiş yapıldığı saptanan 74 firmaya ait 99 ürünü ifşa etti. İfşa olan firmalar arasına ünlü yağ markası olan Sırma'da yer aldı. Ünlü firma 'Natürel sızma zeytinyağı' ürününe daha düşük kalitede zeytinyağı karıştırmıştır.
22 FİRMANIN 25 PARTİ ÜRÜNÜ UYGUNSUZ
Buna göre, et ve üt ürünleri kapsamında faaliyet gösteren 22 firmanın 25 parti ürünü uygunsuz bulundu.
Süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren 17 firmaya ait 19 parti ürün de ilan edilirken, takviye edici gıda ve enerji içeceklerini kapsayan özel beslenme amaçlı gıda ürünleri kapsamında ise 10 firmanın 16 parti ürünü kamuoyu ile paylaşıldı.
Alkollü içecekler alanında 1 firmanın 1 parti ürünü, alkolsüz içecekler alanında ise 5 firmanın 5 ürünü listede yer aldı. Bal üretimi yapan 2 ayrı firmanın 5 ürünü de uygunsuz bulunurken, baharat ve çeşni vericiler üreten 1 firmanın da yine 1 ürünü kamuoyu ile paylaşıldı.
Bitki, çay ve kahve ürünleri faaliyet alanında ise 6 firmanın 7 parti ürünü uygunsuz bulunarak kamuoyu ile paylaşılırken, 9 bitkisel yağ ve margarin firmasının ise 14 parti ürünü listede yer aldı.
Çikolata ve kakao ürünleri alanında ise 3 firmanın 6 parti ürününde uygunsuzluk tespit edildi.
UYGUNSUZLUK NEDENLERİ
Kamuoyuyla paylaşılan alkollü içecekte hacmen yüksek alkol belirlenirken, alkolsüz içeceklerde ise ilaç etken maddesi tespit edildi. Ballarda fruktoz ve glukoz saptandı.
Listede yer alan baharat olan kırmızı toz biberde ve siyah çayda gıda boyası olduğu anlaşılırken, çikolatalar, enerji içeceği, takviye edici gıdalar ve kahvede de ilaç etken maddesi bulundu.
Bitkisel yağlara da farklı tohum yağları katıldığı anlaşılırken, denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde sakatat, kanatlı eti ile tek tırnaklı eti tespit edildi.
Süt ve süt ürünlerinde ise bitkisel yağ ve nişasta, manda sütü ürünlerinde ise inek sütü olduğu belirlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan açıkladı! 74 firma ifşa edilecek
- Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firma ve 99 ürünü ifşa etti
- İBB önünde zam protestosu!
- Başakşehir-Beşiktaş maç sonucu | 1-0
- HDP'li vekilin sakladığı terörist yakalandı!
- FETÖ’den tutuklanan CHP’li eski başkan hakkında karar!
- Van'da cadde ortasına bırakılan çanta paniğe neden oldu
- Ömer Çelik’ten flaş “İlker Başbuğ” açıklaması
- Pakistan ziyaretine damga vuran kitap!
- CHP'li Başkan Gül'le ilgili kayınpederinden flaş açıklama!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm full izle!
- 14 Şubat Kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
- Sivasspor Antalyaspor canlı izle! ZTK çeyrek final A Spor canlı yayın! | Video
- En güzel Sevgililer Günü mesajları… Sevgiliye anlamlı resimli mesajlar! 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri ve mesajları!
- En güzel Sevgililer Günü hediye önerileri: Sevgiliye ne alınır? İşte, anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri!
- Erdoğan Uludağ kimdir? Türk Robin Hood ortaya çıktı mı?
- Palu ailesi davası kararı belli oldu! Palu ailesi kimdir? Palu ailesi olayı nedir?
- 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…
- Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne vaat ediyor?
- 8 bin 844 personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte kadro dağılımı!
- Türkiye’nin konuştuğu olay! Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker serbest kalacak mı?