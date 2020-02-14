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Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı daha ifşa edecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
BAKAN AÇIKLADI! 74 FİRMA İFŞA EDİLECEK

ve Orman Bakanı , "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz." açıklaması yaptı.

ve Orman Bakanı , "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz" dedi.

DENETİM SEFERBERLİĞİ BAŞLIYOR
Pakdemirli, "Tüm ülkede ürün bazlı denetim seferberliğine başlıyoruz. Altı gün devam edecek denetim seferberliğine pazartesi itibarıyla başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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