Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı daha ifşa edecek
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz." açıklaması yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz" dedi.
DENETİM SEFERBERLİĞİ BAŞLIYOR
Pakdemirli, "Tüm ülkede ürün bazlı denetim seferberliğine başlıyoruz. Altı gün devam edecek denetim seferberliğine pazartesi itibarıyla başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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