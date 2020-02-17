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Ankara Valisi Şahin, sokakta yaşayan Hasan'ın son halini paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
VALİ PAYLAŞTI! İŞTE HASAN'IN SON HALİ...

Ankara’da sokakta yaşayan ve sosyal medyadaki videosu ile bir anda milyonların tanıdığı Hasan M. ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Vasip Şahin, Hasan M.'nin son halini paylaştı ve "Mutlu olduğu bir işi, huzurla yaşayacağı sıcak bir yuvası var.” dedi.

Ankara Valiliği sokakta yaşayan Hasan isimli gence sahip çıktı ANKARA VALİLİĞİ SOKAKTA YAŞAYAN HASAN İSİMLİ GENCE SAHİP ÇIKTI

SON HALİNİN PAYLAŞTI

Sokakta yaşan ve sosyal medyada ilgi odağı olan Hasan M. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Vasip Şahin, Hasan M.'nin son halini paylaştı ve "mutlu olduğu bir işi, huzurla yaşayacağı sıcak bir yuvası var." ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, şu mesajı paylaştı:

"Milletimizin gönlünü fetheden kocaman yürekli Hasan M.'i misafir ettik.Tamamlanan tedavisinin ardından bugün iş başı yapan Hasan'ın da artık, mutlu olduğu bir işi, huzurla yaşayacağı sıcak bir yuvası var. Teşekkürler hayırseverler, Teşekkürler ."

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