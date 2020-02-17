Ankara Valisi Şahin, sokakta yaşayan Hasan'ın son halini paylaştı

Ankara’da sokakta yaşayan ve sosyal medyadaki videosu ile bir anda milyonların tanıdığı Hasan M. ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Hasan M.'nin son halini paylaştı ve "Mutlu olduğu bir işi, huzurla yaşayacağı sıcak bir yuvası var.” dedi.

SON HALİNİN PAYLAŞTI

Sokakta yaşan ve sosyal medyada ilgi odağı olan Hasan M. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Hasan M.'nin son halini paylaştı ve "mutlu olduğu bir işi, huzurla yaşayacağı sıcak bir yuvası var." ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, şu mesajı paylaştı:

"Milletimizin gönlünü fetheden kocaman yürekli Hasan M.'i misafir ettik.Tamamlanan tedavisinin ardından bugün iş başı yapan Hasan'ın da artık, mutlu olduğu bir işi, huzurla yaşayacağı sıcak bir yuvası var. Teşekkürler hayırseverler, Teşekkürler Türkiye."