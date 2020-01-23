Gıda teröristleri kokmuş etleri çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyor

Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan, dönerdeki hileyi ortaya çıkardı. Kokmuş etlerin 6-7 TL'den aldığını belirten Mercan, "Çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar. Merdiven altı işletmelere satıyorlar." şeklinde konuştu.

Bakteri üreten kokmuş etleri 6-7 TL'ye alıyorlar. Çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar. Merdiven altı işletmelere satıyorlar. Sabun sanayisinde kullanılan hayvansal yağları da dönere katıyorlar. Özellikle tavuktan yapılana dikkat edin. Zehir saçıyor.

Mercan "Bizde ceza 23 bin TL, Almanya'da 750 bin euro" dedi.

ETİKETSİZ DETERJAN TEHLİKE SAÇIYOR

Ticaret Bakanlığı, etiketsiz deterjanlara karşı vatandaşları uyarırken, yapılan denetimlerde pek çok etiketsiz deterjanda nitrik yani kuvvetli asit miktarının fazla olduğu tespit edildi. Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Meral Karaaslan, bu ürünlerin toplatıldığını belirterek, "Nitrik asit miktarının içeriğin yüzde 20'sini aşmaması gerekiyor" diye konuştu.