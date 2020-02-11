Son dakika: Pegasus uçağı soruşturmasında flaş gelişme
Son dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat Çarşamba günü pistten çıkarak 180 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin de hayatını kaybettiği Pegasus uçağı kazası ile ilgili aralarında pilotların da olduğu 165 kişinin ifadesi alındı.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat Çarşamba günü pistten çıkarak 180 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin de hayatını kaybettiği Pegasus uçağı kazası ile ilgili aralarında pilotların da olduğu 165 kişinin ifadesi alındı.
SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZI KALDIRILDI
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat Çarşamba pistten çıkan uçağın enkazı dört günlük çalışmayla ağır tonajlı araçlara yüklenerek kaldırıldı. Uçak parçaları incelenmek üzere akşam saatlerinde Gebze'de bulunan özel bir depoya götürüleceği öğrenildi.
İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus'a ait Boeing 737 tipi "Açelya" isimli uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistte tutunamayarak 5 Şubatta pistten çıkarak, 3 parçaya ayrılmıştı.
ÜÇ KİŞİ ÖLDÜ, 180 KİŞİ DE YARALANDI
Kazada 180 kişi yaralanırken, 3 kişi de hayatını kaybetti. Kazanın ardından uçağın kara kutusunun alınarak incelemeye götürüldüğü öğrenildi. Ön raporun 1 ay içerisinde çıkması beklenirken detaylı raporun hazırlanmasının bir yıl süreceği belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kule ve meydan görevlilerinin ifadeleri alındı. Kazayı araştırmak üzere Ulaşım emniyeti İnceleme Merkezince (UEİM) komisyon oluşturuldu. Ardından oluşturulan komisyonla çalışmak için ABD'nin sivil havacılık otoritesi ve Boeing firması yetkililerinde aralarında bulunduğu 11 kişilik ekip Türkiye'ye geldi.
DETAYLI İNCELEME YAPILDI
8 Şubat günü Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen heyet enkaz bölgesine gelerek burada detaylı incelemelerde bulundu. Heyetin incelemelerinin ardından Boeing 737'in enkaz kaldırma çalışmaları başladı.
Dört gün süren enkaz kaldırma çalışmalarında ekipler vinç kullanarak uçağın sırasıyla kanat, kokpit ve motorunu ardından gövdesini ve kuyruk kısmını vinç yardımıyla kaldırdı.
Ağır tonajlı araçlara yüklenen uçağın parçalarının detaylı incelemelerinin yapılması için akşam saatlerinde Gebze'de özel bir depoya götürüleceği öğrenildi.
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