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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN FLAŞ RUSYA VE İRAN AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Çavuşoğlu: "('de) Rejimin garantörleri ve 'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor" dedi.

Son dakika haberi... Çavuşoğlu: "('de) Rejimin garantörleri ve 'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor" dedi.

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