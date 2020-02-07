Pegasus uçağı pistten çıkıp parçalandı, 3 kişi öldü! Yaşanan uçak kazasında ihmal mi vardı?

İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren Pegasus Hava Yollarına ait Boeing 373 tipi uçağın pistten çıkması üzerine 3 kişi hayatını kaybetti. Havacılık Uzmanı Musa Alioğlu, kazaya ilişkin bilgilerini A Haber’de aktardı. Alioğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı’nın standart bir Havalimanı olduğunu bilmek gerekir. Kazalar elbette ki olabilir ancak siz kurallara uymazsanız kaza sizi gelir bulur." dedi.