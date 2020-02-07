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Sabiha Gökçen Havalimanı'da kaza yapan uçağın pilotları!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
İŞTE KAZA YAPAN UÇAĞIN PİLOTLARI!

Çarşamba günü 'nda yapan 'nın 737-800 tipi yolcu uçağının kokpitinde ile Güney Koreli yer alıyordu. İki pilotun görüntüsü ortaya çıktı.

'nın İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı 'na inişinde pistte tutanamayarak yola savrulmuştu.

Uçağın kokpitinde yer alan ile first officer olarak adlandırılan Güney Koreli da kazada yaralandı. Pondaag'ın 14 aydır Pegasus Hava Yolları'nda uçtuğu öğrenildi.

UÇAK KAZASINDA YARALANANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralananlarla ilgili yazılı yapılan açıklamada şu ifadelere yer aldı: "180 hastamızdan 113'ü 07.02.2020 saat 14.00 itibariyle taburcu edilmiştir. Mevcut hastalarımızın 13'ü yoğun bakımda olmak üzere 67'sinin tedavisi yatarak devam etmektedir. Marmara Üniveristesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yatan 2 hastamızın da orta-ağır seviyededir."

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