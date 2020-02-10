11 Şubat Salı Kayseri’de yarın okullar tatil mi? Kayseri kar tatili son dakika açıklamaları! Valilik MEB…
Kayseri’de yarın okullar tatil mi? Kayseri kar tatili 11 Şubat günü için araştırılıyor. 11 Şubat Salı Kayseri yarın okullar tatil mi sorusuna ilde yaşayan öğrenci ve veliler yanıt arıyor. Kayseri Valiliği MEB açıklamaları yoğun şekilde araştırılıyor. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü birçok ilde okullar tatil edilmişti. Kayseri de bu illerden birisi olmuştu. Peki, Kayseri’de yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı…
Kayseri'de okullar tatil mi? 11 Şubat Kayseri kar tatili için gözler Kayseri Valiliği MEB açıklamalarına çevrildi. Yurdun birçok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil ediliyor. Kayseri'de de kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Peki, 11 Şubat Salı Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Kayseri hava durumuna Salı ve Çarşamba günü kar yağışı etkisini artırarak devam edecek.
KAYSERİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (11 ŞUBAT)
Kayseri'de yarın okullar tatil mi sorusuna henüz bir yanıt gelmedi. Kar yağışına ilişkin açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebileceksiniz.
KAYSERİ HAVA DURUMU
Kayseri'de bu gece yarısı sıcaklıklar -12 dereceye kadar düşecek. Salı günü kar yağışı etkisini gösterecek. Çarşamba günü ise kar yağışı yoğun şekilde devam edecek.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Çorum, Amasya ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Marmara ile zamanla kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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