10 Şubat 2020, Pazartesi
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Ordu'da okullar 11 Şubat Salı günü de tatil

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.02.2020
O İLDE OKULLAR BİR GÜN DAHA TATİL EDİLDİ

'da devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tarafından alınan karar doğrultusunda Ordu genelinde günü, ilk ve orta dereceli okullarda, ve rehabilitasyon merkezleri ile merkezlerinde, eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildi.

'da okullar Salı günü de tatil oldu.

Ordu'da devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tarafından alınan karar doğrultusunda Ordu genelinde 11 Şubat günü, ilk ve orta dereceli okullarda, ve rehabilitasyon merkezleri ile merkezlerinde, eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaklar.

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