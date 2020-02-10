Son dakika: AK Parti MKYK Toplantısı sonrası flaş açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği hain saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, rejim güçlerinin saldırısının ardından, "Gözlem noktalarımız görevlerine kararlılıkla devam edecektir." dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan MKYK toplantısı, saat 17.30'da başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği hain saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Göçe engel olmak amacıyla TSK üzerine düşen görevi yerine getirmektedir. İdlib'de gözlem noktalarının görevi rapor etmek ve gözlem etmektir. Astana ve Soçi çerçevesinde meşru bir yapı olarak bulunmaktadır.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAMIŞTIR

Rejim'in sistemli şekilde saldırıları söz konusudur. Hedefler ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır. Karşı tarafa verilen zaiyat kat ve kat fazladır. Silahlı kuvvetlerimiz gereken bilgileri açıklayacak. Gelişmeler yakın bir şekilde takip ediliyor. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları vermiştir.

Gözlem noktalarından çekilme söz konusu değili. Aziz milletimizin içi rahat olsun, her türlü karşılık verilecektir. Son takviyeler de yapılmıştır. Son takviyeler Türkiye'nin kararlılığını göstermiştir. Oradaki TSK unsurları kendilerine yapılacak saldırıya fazlasıyla karşılığını verebilecek bir güçtedir.

Muhalefetten bazıları sınırlarımızın dışında ne işi var diye. Daha öncede gördük. Sınır dışımızdan kendi illerimize nasıl saldırı olduğunu.

Verilen karşılıklar zaten bir operasyondur. Ama biz bunu herhangi bir yeri ele geçirmek için, mutabakatların dışındaki bir mevziyi ele geçirmek için, bir hedefe ulaşmak için yapmıyoruz.

KAR YAĞIŞI TATİLLERİ

Yoğun kar yağışının olduğu dönemlerde valiliklerimize talimat verilerek gerekli adımlar atılmaktadır.

LİBYA'DAKİ HAFTER SALDIRILARI

Bazı ülkelerin bazı hesaplarla Libya'yı ikinci bir Suriye haline getirmesine müsaade edilmemesi gerekir. Burada Hafter'in saldırganlığına göz yumulması demek Libya'nın ikinci bir Suriye haline gelmesi demektir.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır Annelerinin 160. gününe girdik. Buradan oradaki annelere babalara sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Umarız en kısa sürede çocuklarına kavuşurlar.

SORU - CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi her zaman mümkün. Gelişmelere göre geçtiğimiz günlerde de sayın Cumhurbaşkanımız bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetlerle görüşmeler devam ediyor. Rus heyetle görüşmede henüz netice yok. Şundan hiçbir kuşku yoktur, rejim bahsettiğimiz yere çekilinceye kadar TSK bu çekilmeyi sağlamak için gereken çalışmayı yapacaktır. Kararlılık rejimin o çizgiye çekilmesidir. Rejimin yaptığı şeyin ne olduğunu biliyoruz. Rejimin kendisi terör örgütleriyle işbirliği içerisindedir.

Güvenlik takibi sürekli ve kesintisiz bir şekilde yapılmaktadır. Şu anda gönderdiğimiz takviyeler esasında rejimin ihlal ettiği sınırların gerisine çekilmesi için bir operasyondur.

Türkiye yapılan bu saldırılar çerçevesinde NATO ile istişare ediyor. Bundan sonra da sürecektir. Tabii ki genel olarak söylüyorum, NATO'nun teröre karşı mücadelesinde Türkiye'nin yanında olması beklentimizdir. Türkiye bütün bir NATO'nun güney sınırını korurken bu mücadeleyi tek başına vermiştir. NATO'nun doğası gereği Türkiye ile dayanışma içerisinde olması gerekiyor.

Yeni bir durum var. Rejimin saldırısı karşısında verilen bir durum var. Gözlem sahalarımıza yaklaşan belli bir ateş hattına giren rejim unsurları düşman unsuru kabul ediliyor. Bunu başlatan rejimdir. Tezkerenin içeriği açısından değerlendirmeyi kurumlar yapar. Şimdiye kadar verilen yetkiler oradaki varlığımuızın meşrutiyetinin altını çizmiştir.

MUSTAFA AKINCI'NIN SKANDAL AÇIKLAMALARI

Bu son derece üzüntü verici bir durum. O makamda konuşan kişinin de makamın değerlerine uygun bir şekilde temsil etmesi beklenir. Türkiye tarafını rencide etmeye dönük sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu bir kere de olmadı. Bu değerlendirmeler yapılırken herkesin değerlendirmesi şu bunu Akıncı iç siyaset sebebiyle yapıyor. KKTC cumhurbaşkanın en son yapması gereken şey Türkiye ile karşı karşıya gelmektir