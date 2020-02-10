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Van’da buz üstünde şınav çekme cezasına soruşturma

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020
BUZ ÜSTÜNDE ŞINAV ÇEKME CEZASINA SORUŞTURMA!

Başkale'de Beden Eğitimi öğretmeni gürültü yaptıkları nedeniyle öğrencilere buz üstünde şınav cezası verdi. Van Valiliği olay sonrası yaptığı açıklamada "Başkale Kaymakamlığımızca idari ve cumhuriyet savcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Van'ın Başkale ilçesi Albayrak Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan öğretmenin öğrencilere buz üstünde şınav çekme cezası verdiğine dair görüntüler yayımlandığı belirtildi. Açıklamada, "Anılan haberde yer alan görüntülerin 27.12.2017 tarihine ait olduğu tespit edilmiş olup, olayla ilgili 10.02.2020 tarihinde Başkale Kaymakamlığımızca idari ve cumhuriyet savcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Van Başkale'de öğrencilere buz üstünde şınav cezası |Video VAN BAŞKALE'DE ÖĞRENCİLERE BUZ ÜSTÜNDE ŞINAV CEZASI |VİDEO

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