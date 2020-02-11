Kayseri’de 12 Şubat yarın okullar tatil mi? Kayser kar tatili haberi geldi mi? Kayseri Valiliği MEB…

12 Şubat Kayseri’de yarın okullar tatil mi? Kayseri kar tatili haberleri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Kayseri Valiliği MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. 12 Şubat Çarşamba Kayseri okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. İç Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim hayatında aksamalar yaşanıyor. Kayseri’de bu akşam devam edecek kar yağışının Çarşamba gününde de devam etmesi bekleniyor. İl genelinde sıcaklıkların -8 dereceye düşmesi bekleniyor.

Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Kayseri okullar tatil mi? Kayseri kar tatili son dakika haberleri ilde yaşayan öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Kayseri Valiliği MEB açıklamaları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre Kayseri'de bu akşam ve Çarşamba günü kar yağışının etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Peki, 12 Şubat Çarşamba Kayseri'de yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı…

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (12 ŞUBAT)

Kayseri'de okulların yarın tatil olup olmadığına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KAR TATİLİ OLAN İLLER

TOKAT

Tokat'ın 4 ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitim yarın tatil edildi.

Tokat'ın Turhal, Yeşilyurt, Zile ve Artova ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin yarınki eğitimine bir gün ara verildi. Tatil kararı İlçe Kaymakamlıkları tarafından alındı.

GİRESUN

Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı Çanakçı, Eynesil, Doğankent, Görele, Güce, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Merkez ilçe, Dereli, Espiye ve Keşap ilçe merkezlerinde ise eğitim öğretime devam edileceği, taşımalı olarak gelen öğrencilerin izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, bu ilçelere bağlı köy okullarında ise eğitime aynı gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Bulancak ve Piraziz ilçeleri genelinde ise eğitim öğretimin süreceği bildirildi.

ORDU

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün daha ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki tüm okullarda eğitime 12 Şubat Çarşamba günü ara verildiğine dikkat çekilerek, "İlimizde yaşanan kötü hava koşullarının devam etmesi, meteorolojiden alınan uyarıya göre, ilimizin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak yağmur, iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışı beklendiğinden 12 Şubat 2020 Çarşamba günü tüm il genelindeki okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.