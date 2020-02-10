Samsun kar tatili var mı? 11 Şubat Salı Samsun yarın okullar tatil mi? Samsun Valilik MEB açıklamaları…
11 Şubat Samsun kar tatili var mı? Samsun’da yarın okullar tatil mi? Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim hayatında aksamalar yaşanıyor. Peki, Samsun yarın okullar tatil mi? Samsun Valiliği kar tatili açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Peki, 11 Şubat Salı Samsun’da kar tatili oldu mu? İşte yanıtı…
Samsun'da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Samsun kar tatili var mı? Samsun'da okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. İl genelinde Pazartesi günü okullar tatil olmuştu. Peki, 11 Şubat Salı Samsun yarın okullar tatil mi? Samsun'da havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı olması bekleniyor. Samsun Valiliği ve MEB açıklamaları haberimizde yer alıyor.
SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (11 ŞUBAT)
Samsun kar tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde sayfamızda yer alacak.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Çorum, Amasya ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Marmara ile zamanla kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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