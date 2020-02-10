Hangi illerde kar tatili var? 11 Şubat kar tatili olan iller ve ilçeler listesi! Valilik MEB açıklamaları!

Kar tatili olan iller hangileri? 11 Şubat kar tatili olan iller listesi öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Hangi illerde okullar tatil edildi? Valilik MEB açıklamaları öğrenciler ve velilerin araştırdığı konulardan birisi. Birçok ilde Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde kar tatilinin devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, 11 Şubat Salı kar tatili olan iller hangileri? Dün yapılan Valilik açıklamalarıyla 30'dan fazla ilde okullar tatil olmuştu. İşte, en güncel Valilik MEB açıklamaları ve 11 Şubat kar tatili olan iller!