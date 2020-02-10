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Hangi illerde kar tatili var? 11 Şubat kar tatili olan iller ve ilçeler listesi! Valilik MEB açıklamaları!

11 Şubat kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 30'dan fazla ilde okullar tatil edilmişti. Peki, 11 Şubat Salı kar tatili olan iller hangileri? Pazartesi gününü tatil yaparak geçiren öğrenciler, Salı gününün tatil olup olmadığını araştırıyor. Bazı illerde kar yağışı dursa da buzlanma nedeniyle tehlikeler yaşanmaya devam ediyor. Öğrenciler ve velilerde gözler Valilik MEB açıklamalarına çevrildi. Peki, 11 Şubat kar tatili olan iller hangileri? Hangi illerde okullar tatil? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.02.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 16:36
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Hangi illerde kar tatili var? 11 Şubat kar tatili olan iller ve ilçeler listesi! Valilik MEB açıklamaları!

Kar tatili olan iller hangileri? 11 Şubat kar tatili olan iller listesi öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Hangi illerde okullar tatil edildi? Valilik MEB açıklamaları öğrenciler ve velilerin araştırdığı konulardan birisi. Birçok ilde Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde kar tatilinin devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, 11 Şubat Salı kar tatili olan iller hangileri? Dün yapılan Valilik açıklamalarıyla 30'dan fazla ilde okullar tatil olmuştu. İşte, en güncel Valilik MEB açıklamaları ve 11 Şubat kar tatili olan iller!

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Hangi illerde kar tatili var? 11 Şubat kar tatili olan iller ve ilçeler listesi! Valilik MEB açıklamaları!

KAR TATİLİ OLAN İLLER! (11 ŞUBAT SALI)

TRABZON

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

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Hangi illerde kar tatili var? 11 Şubat kar tatili olan iller ve ilçeler listesi! Valilik MEB açıklamaları!

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurmuştu. Rize'de 11 Şubat Salı günü de okullar tatil olacak.

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Hangi illerde kar tatili var? 11 Şubat kar tatili olan iller ve ilçeler listesi! Valilik MEB açıklamaları!

GİRESUN

Giresun'da 3 gündür etkili olan kar yağışı neticesinde Giresun merkez ve bazı ilçelerde 11 Şubat Salı günü de okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, "Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. 11 Şubat Salı günü engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

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Hangi illerde kar tatili var? 11 Şubat kar tatili olan iller ve ilçeler listesi! Valilik MEB açıklamaları!

BİTLİS

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 400 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Bugün okulların tatil olduğu kentte eğitime, yarın için de ara verildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okulların tatil edildiği Bitlis'te, valilikçe yarın için de eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve ilçelerdeki okullar bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engeli personellerde idari izinli sayılacaktır" denildi.