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Hangi illerde kar tatili var? 11 Şubat kar tatili olan iller ve ilçeler listesi! Valilik MEB açıklamaları!
11 Şubat kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 30'dan fazla ilde okullar tatil edilmişti. Peki, 11 Şubat Salı kar tatili olan iller hangileri? Pazartesi gününü tatil yaparak geçiren öğrenciler, Salı gününün tatil olup olmadığını araştırıyor. Bazı illerde kar yağışı dursa da buzlanma nedeniyle tehlikeler yaşanmaya devam ediyor. Öğrenciler ve velilerde gözler Valilik MEB açıklamalarına çevrildi. Peki, 11 Şubat kar tatili olan iller hangileri? Hangi illerde okullar tatil? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 10.02.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 16:36
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