Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Van'daki çığ felaketini soruşturmak için 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirildi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat'ta yaşanan iki çığ düşmesi olayını soruşturmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Öte yandan Van-Bahçesaray kara yolunda yaşanan çığ faciasının ardından güvenlik güçleri bölgeye araç geçişine izin vermiyor. İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede arama çalışmaları bu sabah tedbirli olarak yeniden başlatıldı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamda "Van - Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir." denildi.
VAN'DA ÇIĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI! ÇIĞ BÖLGESİNE GEÇİŞLERE İZİN VERİLMİYOR
Van-Bahçesaray kara yolunda yaşanan çığ faciasının ardından güvenlik güçleri bölgeye araç geçişine izin vermiyor.
İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede arama çalışmaları bu sabah tedbirli olarak yeniden başlatıldı.
11'i asker 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciası nedeniyle Van-Çatak kara yolu üzerinde güvenlik güçleri iki bölgede kontrol noktası oluşturdu. İlki Görentaş bölgesinde oluşturulan noktada sadece Çatak ilçesine gideceklerini beyan edenlere izin verilirken, bu kişilerin ilerde Bahçesaray yoluna girmesini engellemek için de Çatak-Bahçesaray kavşağında ikici bir nokta oluşturuldu. Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bölgede itfaiye erini bulma çalışmaları da tedbirli bir şekilde sürdürülüyor.
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