Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş İlker Başbuğ, Van, AP, Pegasus açıklaması

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair partisinin genel merkezinde önemli açıklamalarda bulunuyor. AP toplantısına PKK'lıların katılması hakkında Ömer Çelik, "Avrupa için kaygı verici bir olaydır. AP giderek ırkçıların, faşistlerin, İslam ve Türkiye düşmanlığı yapanların gösteri mekanına dönüşmeye başladı. Bu Avrupa için kaygı vericidir. AP yine delik deşik hale gelmiştir." dedi. Öte yandan İlker Başbuğ'un FETÖ açıklamaları hakkında ise Çelik, "TBMM'nin yasama iradesine, Anayasa'nın 83. maddesiyle dokunulmazlık verilmiş yüksek iradeye bir saldırıdır." şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair partisinin genel merkezinde önemli açıklamalar yaptı. Çelik, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın 3-4-5 Nisan'da yapılacağını söyledi.



Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



PEGASUS'A AİT UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKMASI



Çeklik, "Çeşitli mecralardaki spekülatif ve doğru olmayan haberlere itibar edilmemesi gerekir." şeklinde konuştu.



AP TOPLANTISINA PKK'LILARIN KATILMASI

Ömer Çelik, "Avrupa için kaygı verici bir olaydır. AP giderek ırkçıların, faşistlerin, İslam ve Türkiye düşmanlığı yapanların gösteri mekanına dönüşmeye başladı. Bu Avrupa için kaygı vericidir. AP yine delik deşik hale gelmiştir." dedi.





VAN'DAKİ ÇIĞ FELAKETLERİ



Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. (Bülent Aydemir'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'la ilgili iddiası) Bir gazetecinin son derece yakışıksız şekilde çığ felaketine sanki sebep olmuş gibi bir yaklaşımı oldu. Haksız, vicdansız, kendisi de yaralanmış bir arkadaşımızı derinden üzen bir açıklama oldu. Zannediyorum o gazeteci de özür dilemiş.

SORU-CEVAP KISMI

İLKER BAŞBUĞ'UN AÇIKLAMASI

Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar. Bu mesele sıradan bir mesele değildir. Bu emekli askeri bürokratın çeşitli zamanlarda siyaseti aşağılamaya çalışan beyanlarını görmüştük. Belli bir zihniyetin taşıyıcısı. Bize göre saygıdeğer düşünceler değil. 15 Temmuz'da FETÖ'nün hedefi olan Meclis'i hedef gösteren açıklamalar yapıyor. Sürekli olarak kendisinin mağdur olduğunu söyleyip, Meclis'e, siyasetçilere ne kadar akıl verdiğini anlatan açıklamalarda bulunuyor. Bu Meclis'e saldırıdır. Meclis mensuplarını getirdikleri yasa nedeniyle FETÖ ile birlikte yazamaz. Genelkurmay Başkanları'nın yaptığı görev saygıdeğer görevdir. Emekli olduktan sonra izah edilemeyecek fikirleri ortaya atıp, Genelkurmay Başkanlığı sıfatı arkasına saklanamazlar. Biz böyle değerlendiriyoruz. FETÖ'nün hedefi olan Meclis'i hedef gösteren bir yaklaşımdır. Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanması ile ilgili düzenlemelerin bu kişi tarafından sindirilemediği gözüküyor. Bu kişinin demokrasiyi sindiremediğini gösteriyor. Bir insan belli bir darbe girişiminden mağdur olduysa, söyledikleri için masum olduğu anlamına gelmez. Bir darbe girişimi yapanların, onların temsil ettiği vesayet sistemine karşı çıkarken, başka vesayet sistemlerine teşvik etmemesi lazım. Şahsın söylediği kişisel görüş olabilir ama bu zihniyetin yeni örneği olarak karşımıza gelmiştir. Biz vesayetin tüm biçimlerine karşıyız. FETÖ'yü sevindirecek esas yaklaşım Meclis'i hedef almaktır. Yüce Meclis'i haksız yere itham etmektir.

SUÇ DUYURUSU KAPSAMI

Biz iki unsura saldırı olduğunu düşünüyoruz. Milletvekillerini terör örgütü destekçisi gibi göstermek ve Meclis'e saldırı olarak görüyoruz. Bu AK Parti'nin ortak iradesi olarak ortaya çıkacaktır. Bu toplantıyı yarın sabah yapacağız. 2009'da yapsın yapmasın netice itibariyle hepimizin ortak iradesi olarak bu suç duyurusu yapılacaktır.

YORGUN PİST İDDİASI (PEGASUS KAZASI)

Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamalarına ek bilgi yok elimde. Havacılık, yüksek standartlara sahiptir. Ne pistle ne başka bir şeyle riske atılacak bir durum değildir. Bakımlar her zaman yapılıyor. Orada bu yapılan açıklama, yeni pistin gerekliliğiyle ilgili açıklamadır. Türkiye'deki bütün havayollarının denetimi en üst seviyede yapılıyor. Bu kazanın nedeni soruşturmalar neticesinde ortaya çıkacak.

YENİ PARTİLER

Bu konu gündeme gelmedi. Hiçbir milletvekili arkadaşımız da bu konuyla ilgili değerlendirme yapmadı.