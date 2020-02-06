Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş İlker Başbuğ, Van, AP, Pegasus açıklaması
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair partisinin genel merkezinde önemli açıklamalarda bulunuyor. AP toplantısına PKK'lıların katılması hakkında Ömer Çelik, "Avrupa için kaygı verici bir olaydır. AP giderek ırkçıların, faşistlerin, İslam ve Türkiye düşmanlığı yapanların gösteri mekanına dönüşmeye başladı. Bu Avrupa için kaygı vericidir. AP yine delik deşik hale gelmiştir." dedi. Öte yandan İlker Başbuğ'un FETÖ açıklamaları hakkında ise Çelik, "TBMM'nin yasama iradesine, Anayasa'nın 83. maddesiyle dokunulmazlık verilmiş yüksek iradeye bir saldırıdır." şeklinde konuştu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair partisinin genel merkezinde önemli açıklamalar yaptı. Çelik, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın 3-4-5 Nisan'da yapılacağını söyledi.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
PEGASUS'A AİT UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKMASI
Çeklik, "Çeşitli mecralardaki spekülatif ve doğru olmayan haberlere itibar edilmemesi gerekir." şeklinde konuştu.
AP TOPLANTISINA PKK'LILARIN KATILMASI
Ömer Çelik, "Avrupa için kaygı verici bir olaydır. AP giderek ırkçıların, faşistlerin, İslam ve Türkiye düşmanlığı yapanların gösteri mekanına dönüşmeye başladı. Bu Avrupa için kaygı vericidir. AP yine delik deşik hale gelmiştir." dedi.
VAN'DAKİ ÇIĞ FELAKETLERİ
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. (Bülent Aydemir'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'la ilgili iddiası) Bir gazetecinin son derece yakışıksız şekilde çığ felaketine sanki sebep olmuş gibi bir yaklaşımı oldu. Haksız, vicdansız, kendisi de yaralanmış bir arkadaşımızı derinden üzen bir açıklama oldu. Zannediyorum o gazeteci de özür dilemiş.
SORU-CEVAP KISMI
İLKER BAŞBUĞ'UN AÇIKLAMASI
Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar. Bu mesele sıradan bir mesele değildir. Bu emekli askeri bürokratın çeşitli zamanlarda siyaseti aşağılamaya çalışan beyanlarını görmüştük. Belli bir zihniyetin taşıyıcısı. Bize göre saygıdeğer düşünceler değil. 15 Temmuz'da FETÖ'nün hedefi olan Meclis'i hedef gösteren açıklamalar yapıyor. Sürekli olarak kendisinin mağdur olduğunu söyleyip, Meclis'e, siyasetçilere ne kadar akıl verdiğini anlatan açıklamalarda bulunuyor. Bu Meclis'e saldırıdır. Meclis mensuplarını getirdikleri yasa nedeniyle FETÖ ile birlikte yazamaz. Genelkurmay Başkanları'nın yaptığı görev saygıdeğer görevdir. Emekli olduktan sonra izah edilemeyecek fikirleri ortaya atıp, Genelkurmay Başkanlığı sıfatı arkasına saklanamazlar. Biz böyle değerlendiriyoruz. FETÖ'nün hedefi olan Meclis'i hedef gösteren bir yaklaşımdır. Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanması ile ilgili düzenlemelerin bu kişi tarafından sindirilemediği gözüküyor. Bu kişinin demokrasiyi sindiremediğini gösteriyor. Bir insan belli bir darbe girişiminden mağdur olduysa, söyledikleri için masum olduğu anlamına gelmez. Bir darbe girişimi yapanların, onların temsil ettiği vesayet sistemine karşı çıkarken, başka vesayet sistemlerine teşvik etmemesi lazım. Şahsın söylediği kişisel görüş olabilir ama bu zihniyetin yeni örneği olarak karşımıza gelmiştir. Biz vesayetin tüm biçimlerine karşıyız. FETÖ'yü sevindirecek esas yaklaşım Meclis'i hedef almaktır. Yüce Meclis'i haksız yere itham etmektir.
SUÇ DUYURUSU KAPSAMI
Biz iki unsura saldırı olduğunu düşünüyoruz. Milletvekillerini terör örgütü destekçisi gibi göstermek ve Meclis'e saldırı olarak görüyoruz. Bu AK Parti'nin ortak iradesi olarak ortaya çıkacaktır. Bu toplantıyı yarın sabah yapacağız. 2009'da yapsın yapmasın netice itibariyle hepimizin ortak iradesi olarak bu suç duyurusu yapılacaktır.
YORGUN PİST İDDİASI (PEGASUS KAZASI)
Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamalarına ek bilgi yok elimde. Havacılık, yüksek standartlara sahiptir. Ne pistle ne başka bir şeyle riske atılacak bir durum değildir. Bakımlar her zaman yapılıyor. Orada bu yapılan açıklama, yeni pistin gerekliliğiyle ilgili açıklamadır. Türkiye'deki bütün havayollarının denetimi en üst seviyede yapılıyor. Bu kazanın nedeni soruşturmalar neticesinde ortaya çıkacak.
YENİ PARTİLER
Bu konu gündeme gelmedi. Hiçbir milletvekili arkadaşımız da bu konuyla ilgili değerlendirme yapmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Uçak kazası hakkında soruşturma kararı
- Van'dan bir acı haber daha geldi!
- Van'daki çığ felaketi nasıl gerçekleşti? İşte Türkiye'nin çığ haritası
- MHP 'Kılıçdaroğlu' raporunu tamamladı
- Pakistan Parlamentosu'na hitap edecek
- Çığ'da şehit olan 4 kişi toprağa verildi
- Pegasus'un timsah gözyaşları! 1 ayda 2 kaza!
- Van Valiliğinden Gülşen Orhan iddiaları için açıklama
- Yürek yakan fotoğrafın hikayesi...
- CHP ve yandaş medyanın alçak iftirası! Erdoğan'ın danışmanı gerçeği açıkladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu – BİM aktüel katalog bu hafta sizi çok şaşırtacak! İşte, haftanın BİM aktüel ürünleri…
- Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Pegasus şirketi kimin? Pegasus havayolları sahibi kim?
- Van yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıkladı mı?
- Kuruluş Osman 9. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 9. bölüm izle! (ATV)
- Bingöl Ağrı kar tatili var mı? 6 Şubat Perşembe Bingöl Ağrı yarın okullar tatil mi? Valilik MEB açıklamaları…
- Uçak kırım ne demek? Sabiha Gökçen uçak kazası ölü yaralı var mı?
- Sabiha Gökçen uçak kazası son dakika: Pistten çıkan uçak kodu kaç? Hangi uçak kaza yaptı?
- İstanbul hava durumu | İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul yağmur ne zaman bitecek?
- 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?
- 100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!