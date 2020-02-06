Son dakika: Van Valiliğinden Gülşen Orhan iddiaları hakkında açıklama: İddialar asılsız ve art niyetli
Van Valiliği, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski Van Milletvekili Gülşen Orhan ile ilgili sosyal medyada paylaşılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların kesinlikle gerçek dışı olup, karalama ve art niyetli olduğu belirtildi.Van Valiliği, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski Van Milletvekili Gülşen Orhan ile ilgili sosyal medyada paylaşılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların kesinlikle gerçek dışı olup, karalama ve art niyetli olduğu belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya üzerinde çıkan gerçeği yansıtmayan iddialarda, 04.02.2020 akşam saatlerinde meydana gelen çığ felaketinden sonra çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarmak amacıyla 05.02.2020 tarihinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski Van Milletvekili olan Gülşen Orhan Hanımefendi'nin 'yemek organizasyonuna giderken kapalı yolu uyarılara rağmen iş makineleri ile açtırmaya çalıştığı için ikinci çığ felaketi gerçekleşti' şeklinde ne yazık ki asılsız iddiaların bazı basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışıldığı görülmektedir. Gülşen Orhan Hanımefendi, eski Van Milletvekili ve Bahçesaraylı olması nedeniyle hemşehrilerine yardım etmek, acılarına ortak olmak ve olay yerinde yapılan çalışmaları görmek için gittiği ve AFAD Müdürü'nden de bilgi aldığı esnada ikinci çığ felaketi gerçekleşmiştir. Kendisi de çığın altından yaralı olarak kurtarılmıştır. Elim olayın yaşandığı bölgedeki yollar ilk çığ felaketi itibariyle trafiğe kapatılmıştır. Kamuoyunda çıkan bu asılsız iddialar kesinlikle gerçek dışı olup, karalama ve art niyet içermektedir. Bu acı çığ olaylarında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, şehit olan vatandaşlarımıza ve personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diler, Kamuoyuna bu asılsız ve gerçeği yansıtmayan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirir, kamuoyunun bilgisine saygılar sunarız."
ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün partisinin genel merkezinde konuya ilişkin yaptığı açıklamda "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. (Bülent Aydemir'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'la ilgili iddiası) Bir gazetecinin son derece yakışıksız şekilde çığ felaketine sanki sebep olmuş gibi bir yaklaşımı oldu. Haksız, vicdansız, kendisi de yaralanmış bir arkadaşımızı derinden üzen bir açıklama oldu. Zannediyorum o gazeteci de özür dilemiş. " dedi.
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