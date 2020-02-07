07 Şubat 2020, Cuma
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CHP'de kirli pazarlık ortaya çıktı! Cemal Canpolat adaylıktan neden çekildi?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020
CHP'DE KİRLİ PAZARLIK ORTAYA ÇIKTI!

’nin 9 Şubat tarihinde yapılacak olan il kongresinde 270 delegenin imzasını almasına rağmen ’nun talimatı ile adaylıktan çekilen ’a karşılığında üyeliği söz verildiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu skandalın ardından CHP'nin demokrasi ve liyakat ile değil kirli pazarlıklarla yönetildiği bir kez daha ortaya çıktı.

'da mevcut İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na rakip olacağı söylenen 'li 'ın adaylıktan neden çekildiği belli oldu.

CHP İstanbul'daki pazarlığın detaylarına ulaşıldı. CHP Genel Başkanı Kemal 'nun 39 ilçe başkanına "İstanbul adayımız " dedikten 2 gün sonra Cemal Canpolat harekete geçti. Kulislerde Canpolat'ın kesin adaylığı konuşulmaya başladı.

LİSTE HAZIRLADILAR

Akşam'da yer alan habere göre, delegelerin imza topladıklarını öğrenen Kılıçdaroğlu, Canpolat'ı arayarak "Sizi 'ye düşünüyorum" dedi. Canpolat ise ayrıca delege kontenjanı istedi. Kılıçdaroğlu'nun "Canan Hanım'la görüşün" cevabından Canpolat, Kaftancıoğlu ile görüşerek liste hazırladı. Canpolat'a tepki büyüdü, Kaftancıoğlu'nun adaylığının açıklandığı toplantıya ve katılmadı.

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