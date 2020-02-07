CHP'de kirli pazarlık ortaya çıktı! Cemal Canpolat adaylıktan neden çekildi?
CHP’nin 9 Şubat tarihinde yapılacak olan il kongresinde 270 delegenin imzasını almasına rağmen Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile adaylıktan çekilen Cemal Canpolat’a karşılığında PM üyeliği söz verildiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu skandalın ardından CHP'nin demokrasi ve liyakat ile değil kirli pazarlıklarla yönetildiği bir kez daha ortaya çıktı.İstanbul'da mevcut İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na rakip olacağı söylenen CHP'li Cemal Canpolat'ın adaylıktan neden çekildiği belli oldu.
CHP İstanbul'daki pazarlığın detaylarına ulaşıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 39 ilçe başkanına "İstanbul adayımız Canan Hanım" dedikten 2 gün sonra Cemal Canpolat harekete geçti. Kulislerde Canpolat'ın kesin adaylığı konuşulmaya başladı.
LİSTE HAZIRLADILAR
Akşam'da yer alan habere göre, delegelerin imza topladıklarını öğrenen Kılıçdaroğlu, Canpolat'ı arayarak "Sizi PM'ye düşünüyorum" dedi. Canpolat ise ayrıca delege kontenjanı istedi. Kılıçdaroğlu'nun "Canan Hanım'la görüşün" cevabından Canpolat, Kaftancıoğlu ile görüşerek liste hazırladı. Canpolat'a tepki büyüdü, Kaftancıoğlu'nun adaylığının açıklandığı toplantıya Bülent Kerimoğlu ve Ali Kılıç katılmadı.
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