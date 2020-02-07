Son dakika: Çığ şehitlerine veda! Başkan Erdoğan törene katıldı
Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van'daki çığ faciasında şehit düşen Uzman Çavuş Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Üst üste ciddi felaketler yaşıyoruz." dedi.
Van'da yaşanan 2. çığ faciasında şehit düşen Uzman Çavuş Cihan Erat için İstanbul, Ataköy'de cenaze töreni düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Şehit Cihan Erat kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
"ÜST ÜSTE CİDDİ FELAKETLER YAŞIYORUZ"
Cenaze töreninde bir konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir tarafta Van'da yaşadıklarımız bir tarafta İdlib'de yaşadıklarımız. Tabi bunun karşılığını gereken şekilde veriyoruz. Acılı anne ve babaya başsağlığı diliyorum. Üst üste ciddi felaketler yaşıyoruz " ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
"BİZ BUNA SABREDECEĞİZ"
"O müjdeye kavuşmasını niyaz ediyorum. Gerçekten bu ara ciddi manada felaketlerle mücadelemiz var. Bir taraftan cephelerde savaşıyoruz, bir tarafta da şu anda çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabi bunlar özellikle kaza ve kaderin bizler için bildiğimiz ama imanımızın gereği olarak da sabrettiğimiz konulardır. Biz buna sabredeceğiz. Ve Cihan kardeşimizin öncelikle ailesine rabbimden sabırlar niyaz ediyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun.
"BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDETTİKLERİMİZ VAR"
Fakat biz durmadan, yılmadan bu vesileyle şunu söylemek durumundayım. Bir taraftan Van'daki hadise, bir tarafta İdlib'de yaşadıklarımız ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak. Ve şehitler tepesi boş kalmayacağı için de bizler de şehadete ürkerek korkarak değil adeta sevgili peygamberimizin 'keşke ben de o makama ulaşsaydım' dediği gibi o şekilde yürüyeceğiz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Ekrem İmamoğlu'na flaş çağrı: Namus sözünü tut!
- İBB'deki skandalda yeni gelişme! İfadesi alınacak
- Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti Türkiye'ye yayılıyor
- İdlib'e komando takviyesi yapıldı! Gözlem noktaları...
- AK Parti'den flaş İlker Başbuğ açıklaması
- MSB'den flaş İdlib açıklaması
- PKK'lılar gizlenmek için kullanıyordu! Ele geçirildi...
- Milletvekillerinden İlker Başbuğ'a 'FETÖ' tepkisi
- Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş İdlib açıklaması
- Fahrettin Altun paylaştı: Barışın anahtarı Türkiye'dir
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu – BİM aktüel katalog bu hafta sizi çok şaşırtacak! İşte, haftanın BİM aktüel ürünleri…
- Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Pegasus şirketi kimin? Pegasus havayolları sahibi kim?
- Van yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıkladı mı?
- Kuruluş Osman 9. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 9. bölüm izle! (ATV)
- Bingöl Ağrı kar tatili var mı? 6 Şubat Perşembe Bingöl Ağrı yarın okullar tatil mi? Valilik MEB açıklamaları…
- Uçak kırım ne demek? Sabiha Gökçen uçak kazası ölü yaralı var mı?
- Sabiha Gökçen uçak kazası son dakika: Pistten çıkan uçak kodu kaç? Hangi uçak kaza yaptı?
- İstanbul hava durumu | İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul yağmur ne zaman bitecek?
- 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?
- 100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!