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Son dakika: Çığ şehitlerine veda! Başkan Erdoğan törene katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
ÇIĞ ŞEHİTLERİNE VEDA! BAŞKAN ERDOĞAN TÖRENE KATILDI

Gelen son dakika haberine göre; Başkan , 'daki çığ faciasında şehit düşen Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Üst üste ciddi felaketler yaşıyoruz." dedi.

'da yaşanan 2. çığ faciasında şehit düşen Cihan Erat için , Ataköy'de cenaze töreni düzenlendi. Başkan , Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Şehit Cihan Erat kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

"ÜST ÜSTE CİDDİ FELAKETLER YAŞIYORUZ"

Cenaze töreninde bir konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir tarafta Van'da yaşadıklarımız bir tarafta İdlib'de yaşadıklarımız. Tabi bunun karşılığını gereken şekilde veriyoruz. Acılı anne ve babaya başsağlığı diliyorum. Üst üste ciddi felaketler yaşıyoruz " ifadelerini kullandı.

Son dakika: Çığ şehitlerine veda! Başkan Erdoğan törene katıldı SON DAKİKA: ÇIĞ ŞEHİTLERİNE VEDA! BAŞKAN ERDOĞAN TÖRENE KATILDI

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"BİZ BUNA SABREDECEĞİZ"

"O müjdeye kavuşmasını niyaz ediyorum. Gerçekten bu ara ciddi manada felaketlerle mücadelemiz var. Bir taraftan cephelerde savaşıyoruz, bir tarafta da şu anda çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabi bunlar özellikle kaza ve kaderin bizler için bildiğimiz ama imanımızın gereği olarak da sabrettiğimiz konulardır. Biz buna sabredeceğiz. Ve Cihan kardeşimizin öncelikle ailesine rabbimden sabırlar niyaz ediyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun.

"BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDETTİKLERİMİZ VAR"

Fakat biz durmadan, yılmadan bu vesileyle şunu söylemek durumundayım. Bir taraftan Van'daki hadise, bir tarafta İdlib'de yaşadıklarımız ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak. Ve şehitler tepesi boş kalmayacağı için de bizler de şehadete ürkerek korkarak değil adeta sevgili peygamberimizin 'keşke ben de o makama ulaşsaydım' dediği gibi o şekilde yürüyeceğiz."

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