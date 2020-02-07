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Başkan Erdoğan Ordu'daki 17 katlı binayı sordu: O bina daha yıkılmadı mı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
O BİNA DAHA YIKILMADI MI?

Başkan , 56 vekille biraraya geldiği toplantıda ’da kentin siluetini bozduğu için inşaatı durdurulan binayı sordu. Erdoğan’ın, “Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?” sorusuna yıkılmadığı cevabı alması üzerine “Bana günübirlik Ordu yaptıracaksınız.” dediği öğrenildi.

Başkan , partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Parti genel merkezinde düzenlenen ve 56 milletvekilinin katıldığı 3 saat 15 dakikalık istişare toplantısında Erdoğan, katılımcıları tek tek dinleyerek notlar alıp, talimatlar verdi.

Başkan Erdoğan Ordu'daki 17 katlı binayı sordu: O bina daha yıkılmadı mı? BAŞKAN ERDOĞAN ORDU'DAKİ 17 KATLI BİNAYI SORDU: O BİNA DAHA YIKILMADI MI?

17 KATLI BİNAYI SORDU

Zaman zaman renkli diyalogların da yaşandığı buluşmada sahil kenarına bittiğinde 17 katlı olacak inşaat da gündeme geldi. Kentin silüetini bozduğu gerekçesiyle belediyenin başvurusu üzerine geçen yıl temmuz ayında mahkeme kararıyla durdurulan bina için Erdoğan'ın "Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?" diye sorduğu öğrenildi.

"YIKILSIN" TALİMATI

Binanın yıkılmadığı cevabını alması üzerine Erdoğan'ın yıkılması konusunda talimat verdiği ve "Bana günübirlik Ordu yaptıracaksınız" esprisi yaptığı öğrenildi.

BÜROKRASİDE ENGELLER

Toplantıda bürokratik engellerle ilgili değerlendirme yaptığı öğrenilen Erdoğan'ın, "Bürokraside sıkıntı var ise bunu söyleyin, engel çıkartanlar var ise bunun gereği yapılsın" ifadesini kullandığı belirtildi.

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