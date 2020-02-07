Başkan Erdoğan Ordu'daki 17 katlı binayı sordu: O bina daha yıkılmadı mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 56 vekille biraraya geldiği toplantıda Ordu’da kentin siluetini bozduğu için inşaatı durdurulan binayı sordu. Erdoğan’ın, “Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?” sorusuna yıkılmadığı cevabı alması üzerine “Bana günübirlik Ordu yaptıracaksınız.” dediği öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Parti genel merkezinde düzenlenen ve 56 milletvekilinin katıldığı 3 saat 15 dakikalık istişare toplantısında Erdoğan, katılımcıları tek tek dinleyerek notlar alıp, talimatlar verdi.
17 KATLI BİNAYI SORDU
Zaman zaman renkli diyalogların da yaşandığı buluşmada Ordu sahil kenarına bittiğinde 17 katlı olacak inşaat da gündeme geldi. Kentin silüetini bozduğu gerekçesiyle belediyenin başvurusu üzerine geçen yıl temmuz ayında mahkeme kararıyla durdurulan bina için Erdoğan'ın "Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?" diye sorduğu öğrenildi.
"YIKILSIN" TALİMATI
Binanın yıkılmadığı cevabını alması üzerine Erdoğan'ın yıkılması konusunda talimat verdiği ve "Bana günübirlik Ordu yaptıracaksınız" esprisi yaptığı öğrenildi.
BÜROKRASİDE ENGELLER
Toplantıda bürokratik engellerle ilgili değerlendirme yaptığı öğrenilen Erdoğan'ın, "Bürokraside sıkıntı var ise bunu söyleyin, engel çıkartanlar var ise bunun gereği yapılsın" ifadesini kullandığı belirtildi.
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