Son dakika: Çığ şehitlerine veda! Başkan Erdoğan törene katıldı

Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van'daki çığ faciasında şehit düşen Uzman Çavuş Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Üst üste ciddi felaketler yaşıyoruz." dedi.