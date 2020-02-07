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07.02.2020
Son dakika: Çığ şehitlerine veda! Başkan Erdoğan törene katıldı
Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van'daki çığ faciasında şehit düşen Uzman Çavuş Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Üst üste ciddi felaketler yaşıyoruz." dedi.
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