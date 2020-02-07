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Son dakika: Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, kazanın yaşandığı yerdeki toprak yolu düzeltmek için çalışma başlattı. Pegasus uçağının içinde 177 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu üzücü uçak kazasında, toplam 183 kişi vardı. Kazada 3 kişi vefat etmişti.

Giriş Tarihi: 07.02.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 11:18
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Son dakika: Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Son dakika: Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Pegasus Hava Yollarının İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat'ta 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları kapsamında, olay yerindeki toprak yol düzeltiliyor.

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Son dakika: Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Son dakika: Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Ekipler, hafriyat kamyonundan dökülen toprak ve taşların kepçeyle düzeltilerek yolun daha düzgün hale getirilmesinin ardından enkazı parçalamaya başlayacak.

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Son dakika: Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Son dakika: Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkmasına karşın bir itfaiye aracı da hazır bekletiliyor.

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Son dakika: Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Son dakika: Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Uçak parçalara ayrılmasının ardından vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırılacak.

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Son dakika: Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Son dakika: Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Pegasus uçağının içinde 177 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu üzücü uçak kazasında, toplam 183 kişi vardı. Kazada 3 kişi vefat etmişti.