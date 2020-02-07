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Son dakika: Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, kazanın yaşandığı yerdeki toprak yolu düzeltmek için çalışma başlattı. Pegasus uçağının içinde 177 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu üzücü uçak kazasında, toplam 183 kişi vardı. Kazada 3 kişi vefat etmişti.
Giriş Tarihi: 07.02.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 11:18
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Son dakika: Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
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Son dakika: Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
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Son dakika: Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
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Son dakika: Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
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Son dakika: Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor