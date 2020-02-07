Son dakika: İstanbul'da kar yağışı için saat verildi, uyarı yapıldı
Son dakika haberi... İstanbul'da saat 19.00'dan itibaren etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşlara uyarı yapıldı. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışı esnasında ve sonrasında yollarda oluşacak buzlanmaya karşı dikkatli olunmasını istedi.
Kar yağışının saat 19.00'dan itibaren aralıklarla kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği tahmin ediliyor.
12 SANTİMETREYİ BULABİLİR
Yağış nedeniyle nüfusun büyük bölümünün yaşadığı D-100'ün altında kalan güney ilçelerde 2-5, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 3-7, TEM'in kuzeyinde de 5-12 santimetre kar örtüsünün oluşacağı öngörülüyor.
BUZLANMA UYARISI
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışı esnasında ve sonrasında yollarda oluşacak buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.
ÇATI VE TABELA UÇMASI
İstanbul'da 232 bin ton tuz ve 1200 ton solüsyon depolarda bulunduruluyor. İBB ekipleri, dünden itibaren şehrin bütün meydan ve ana caddelerine konuşlanarak, olası kar yağışı ve buzlanmalara müdahale etmek için bekliyor. Sokakta yaşayan vatandaşlar da İBB tesislerinde misafir edilmeye başlandı.
Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olması isteniyor.
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