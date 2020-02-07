07 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İstanbul'da kar yağışı için saat verildi, uyarı yapıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN SAAT VERİLDİ!

Son dakika haberi... 'da saat 19.00'dan itibaren etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşlara uyarı yapıldı. (), kar yağışı esnasında ve sonrasında yollarda oluşacak buzlanmaya karşı dikkatli olunmasını istedi.

Kar yağışının saat 19.00'dan itibaren aralıklarla kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği tahmin ediliyor.

12 SANTİMETREYİ BULABİLİR

Yağış nedeniyle nüfusun büyük bölümünün yaşadığı D-100'ün altında kalan güney ilçelerde 2-5, Boğaz çevresi ile arasında kalan kesimlerde 3-7, TEM'in kuzeyinde de 5-12 santimetre kar örtüsünün oluşacağı öngörülüyor.

BUZLANMA UYARISI

(), kar yağışı esnasında ve sonrasında yollarda oluşacak buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.

ÇATI VE TABELA UÇMASI

'da 232 bin ton tuz ve 1200 ton solüsyon depolarda bulunduruluyor. ekipleri, dünden itibaren şehrin bütün meydan ve ana caddelerine konuşlanarak, olası kar yağışı ve buzlanmalara müdahale etmek için bekliyor. Sokakta yaşayan vatandaşlar da İBB tesislerinde misafir edilmeye başlandı.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olması isteniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN