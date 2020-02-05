Pegasus uçağının pistten çıkması! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan flaş açıklamalar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pistten çıkan uçakla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, "Hastaneden az önce aldığımız bilgiye göre 1-2 arkadaşımızın haricinde yaralılarımız hafif yaralı. Pilotların durumu iyi." dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen'de Pegasus Havayolları'na ait uçak pistten çıktı. İzmir İstanbul seferini yapan uçak pistten savrulup alev aldı.Havalimanı itfaiyeleri ilk müdahaleyi yaparken yolcular tahliye edildi. Sabiha Gökçen'e gelerek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Hastanelere 120 yaralı taşıdık" ifadelerini kullandı.

Pegasus uçağı İşte Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları;

"PEGASUS YOLCU UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTIKTAN SONRA..."

Bu akşam üzeri saat 18.30 civarında İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus yolcu uçağı pistten çıktıktan sonra 50-60 metre sürükleniyor ve buraya düşüyor. Civardaki hastanelerimize 120 yaralı taşıdık. İçeride şuanda arkadaşlarımız yaralıları kurtarma çalışmaları yapıyor.

"YARALILARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Biz birazdan havaalanındaki kriz merkezimize geçeceğiz. Şuanda içeride kaç yaralı var bilmiyoruz. Üzüntümüz büyük. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Buradan son yaralı vatandaşımızı oradan kurtarmak istiyoruz. Gerçekten daha büyük bir kaza olmasından bu şekilde kurtulduğu için mutluyuz.

"1-2 ARKADAŞIMIZIN HARİCİNDE YARALILARIMIZ HAFİF YARALI"

Hastaneden az önce aldığımız bilgiye göre 1-2 arkadaşımızın haricinde yaralılarımız hafif yaralı. Pilotların durumu iyi.