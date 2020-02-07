07 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

CHP'li Yalova Belediyesi'nde zimmete para geçirme iddiası!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020
CHP'Lİ BELEDİYEDE ZİMMETE PARA GEÇİRME İDDİASI!

'li 'nde skandallar bitmek bilmiyor. CHP'li belediyede büyük bir skandal daha yaşandı. Belediyede çalışan muhasebe görevlisi, belediyeye ait 22 milyon TL'yi zimmetine geçirip ortadan kayboldu. Belediye olay hakkında suç duyurusunda bulunurken, her fırsatta CHP'yi aklamaya çalışan sunucusu 'ın bu konu hakkında ne söyleyeceği merak konusu oldu.

'li 'nde skandallar bitmek bilmiyor. CHP'li belediyede büyük bir skandal daha yaşandı. Belediyede çalışan muhasebe görevlisi, belediyeye ait 22 milyon TL'yi zimmetine geçirip ortadan kayboldu. Belediye olay hakkında suç duyurusunda bulunurken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BELEDİYE ÇALIŞANINDA 22 MİLYON TL'LİK YETKİ NASIL OLUR?

Belediyesi Muhasebe Servisi'nde çalışan R.E adlı bir personelin, belediyeye ait 22 milyon TL ile parayla ortadan kaybolması üzerine belediye şahısla ilgili suç duyurusunda bulundu.


TELEFONLARI AÇMIYOR

Edinilen bilgiye göre, Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi personellerinden R.E birkaç gün boyunca hiçbir gerekçe göstermeyerek işe gelmedi. Telefonları vasıtası ile de şahısla iletişim kurulamadı.

SKANDALI BÖYLE DUYURDU

Bu kapsamda Muhasebe Servisi tarafından yapılan çalışma neticesinde R.E adlı şahsın belediyeye ait yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Yalova Belediyesi Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne şahısla ilgili başvuruda bulundu.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu. Yalova Belediye Başkanı ise sosyal paylaşım hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şahısla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyu ile paylaştı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


FATİH PORTAKAL BUNA NE DİYECEK?

Her fırsatta CHP'li yönetimleri savunan sunucusu 'ın bu skandal hakkında ne diyeceği büyük merak konusu oldu. Fatih Portakal'ın daha önce CHP'li belediyelerde yaşanan tüm skandalları bir parti üyesi gibi savunduğu biliniyor.

CHP'li Vefa Salman yönetimindeki Yalova Belediyesi'nden skandal! Hamile kadını sürgün etti CHP'Lİ VEFA SALMAN YÖNETİMİNDEKİ YALOVA BELEDİYESİ'NDEN SKANDAL! HAMİLE KADINI SÜRGÜN ETTİ
CHP'li Yalova Belediyesi'nin sürgünlerine yargı 'dur' dedi!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN