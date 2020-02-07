CHP'li Yalova Belediyesi'nde zimmete para geçirme iddiası!

CHP'li Yalova Belediyesi'nde skandallar bitmek bilmiyor. CHP'li belediyede büyük bir skandal daha yaşandı. Belediyede çalışan muhasebe görevlisi, belediyeye ait 22 milyon TL'yi zimmetine geçirip ortadan kayboldu. Belediye olay hakkında suç duyurusunda bulunurken, her fırsatta CHP'yi aklamaya çalışan FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın bu konu hakkında ne söyleyeceği merak konusu oldu.

CHP'li Yalova Belediyesi'nde skandallar bitmek bilmiyor. CHP'li belediyede büyük bir skandal daha yaşandı. Belediyede çalışan muhasebe görevlisi, belediyeye ait 22 milyon TL'yi zimmetine geçirip ortadan kayboldu. Belediye olay hakkında suç duyurusunda bulunurken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BELEDİYE ÇALIŞANINDA 22 MİLYON TL'LİK YETKİ NASIL OLUR?

Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi'nde çalışan R.E adlı bir personelin, belediyeye ait 22 milyon TL ile parayla ortadan kaybolması üzerine belediye şahısla ilgili suç duyurusunda bulundu.



TELEFONLARI AÇMIYOR



Edinilen bilgiye göre, Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi personellerinden R.E birkaç gün boyunca hiçbir gerekçe göstermeyerek işe gelmedi. Telefonları vasıtası ile de şahısla iletişim kurulamadı.

SKANDALI BÖYLE DUYURDU



Bu kapsamda Muhasebe Servisi tarafından yapılan çalışma neticesinde R.E adlı şahsın belediyeye ait yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Yalova Belediyesi Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne şahısla ilgili başvuruda bulundu.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise sosyal paylaşım hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şahısla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyu ile paylaştı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



FATİH PORTAKAL BUNA NE DİYECEK?



Her fırsatta CHP'li yönetimleri savunan FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın bu skandal hakkında ne diyeceği büyük merak konusu oldu. Fatih Portakal'ın daha önce CHP'li belediyelerde yaşanan tüm skandalları bir parti üyesi gibi savunduğu biliniyor.