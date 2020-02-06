Son dakika! Pegasus Havayolları'nın 1 ayda 2 uçağı pistten çıktı! Sorulardan timsah gözyaşları ile kaçtı!

Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferi yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 373 tipi uçak dün akşam 18.40'ta pistten çıkarak parçalandı. Uçak 3'e bölünürken, 183 kişinin bulunduğu uçakta 3 kişi yaşamanını yitirdi, 180 kişi ise yaralandı. Uçağın piste iniş yaptığı anın görüntüleri ve kule ile kurulan diyalog uçağın pistten çıkmasının nedenini büyük ölçüde netleştirdi. Kule ekibi, Pegasus pilotlarına, 'Sizden önceki iki uçak pas geçti' ifadesi ile riski bildirirken, pilotlar ısrarla inmeyi tercih etti. Uçağın İstanbul'da hakim olan lodos nedeniyle inişe 30 metre kala zemine sert şekilde çarptığı ve pist dışına çıkarak parçalandığı bildirildi. Pegasus CEO'su Mehmet Tevfik Nane bugün kameralar karşısına geçti. Nane, kaza ile ilgili bilgileri paylaşırken gözyaşları döktü. Nane toplantının sonunda ise içinde bulundukları duygusal durumu bahane ederek soruları kabul etmedi. Nane'nin ağlaması birçok kişi tarafından soru almamak için kullanılan 'Timsah Göyaşları' olarak değerlendirildi. Pegasus Havayolları uçakları son 2 yılda 3 kez pistten çıktı. Uçakların pisti pas geçmek istememesinden kaynaklanan kazalar akıllara pilotlara yakıt tasarrufu için yapılan baskıları getirdi.

Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferi yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 373 tipi uçak dün akşam 18.40'ta pistten çıkarak parçalandı. Uçakta 3 kişi yaşamını yitirirken, 180 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dünkü kaza Pegasus Havayolları'nın kabarık dosyasını gündeme getirdi. Son 2 yılda 3 kez pilotların pisti pas geçmeden inmeye çalışması nedeniyle Pegasus Havayolları'na ait uçaklar pistten çıktı. Bir önceki kaza ise bundan tam 1 ay önce 7 Ocak 2020'de yine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelmişti. Pegasus'un pilotaj hatalarından kaynaklı kazaları hem uçuşları olumsuz etkiledi, hem de birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. Bugün kameralar karşısına geçen Pegasus Havayolları Genel Müdürü ve CEO'su Mehmet Tevfik Nane basın mensuplarının akıllardaki soruları sormasına izin vermedi. Kameralar karşısında ağlayan Nane, yaralıları ziyaret edeceğini ve duygusallığı nedeniyle soru alacak durumda olmadığını söyledi. Birçok kişi Nane'nin Pegasus Havayolları'na yöneltilecek zor sorulardan 'Timsah Gözyaşları' ile kaçtığını belirtti.

KULE: SİZDEN ÖNCEKİ UÇAKLAR PAS GEÇTİ

Pegasus Havayolları'na ait uçağın dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pilot hatasıyla pistten çıktığı büyük ölçüde netleşti. Uçağın son görüntülerinde sert imiş yaparak yere çarpıp hasar aldığı görülüyor. Kule ile pilot arasında geçen diyalogda ise 'pas geçme' ile ilgili sözler dikkat çekiyor.

Kule, Pegasus Havayolları pilotuna, "Pist değişecek muhtemel 2,4 pist olacak dinlemede kalın şu an için 10 dakikalık operasyonu keseceğiz. Çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var. Pas geçen trafiklerimiz fazla malumat dinlemede kalın arayacağım" ifadeleri ile bilgi veriyor.

Kule ekibi bir bağlantı daha kurarak,"87R merhabalar, sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti" diyor. Kule ekibi son olarak ise, "Sizden önceki trafik pas geçti" diyerek Pegasus pilotlarını uyarıyor.

FAZLA YAKITTAN KAÇMAK İÇİN PAS GEÇMEYİN BASKISI MI YAPILIYOR?

Pegasus Havayolları pilotlarının son 2 yılda 3 kez pilot hatası ile pistten çıkması ortalığı karıştırdı. Israrla inmeye çalışan uçaklar hem yolcuların hayatına kast etti, hem de uçuş trafiğini aksattı. Son olarak dün Kule ekibinin uyarısını kulak ardı eden Pegasus pilotları ısrarla inmeye çalışınca yine pistten çıktı. Bu sefer ki kaza 3 vatandaşın ölümüyle sonuçlandı. Pegasus Havayolları pilotlarının hava şartları ve rüzgarı bilmesine karşın piste inmeye çalışması, 'Pilotlara pas geçmeyin, masraf artıyor' baskısı mı yapılıyor? sorusunu akıllara getirdi.

PEGASUS GENEL MÜDÜRÜ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Pegasus Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane kazanın ardından bugün kameralar karşısına geçti. Nane kaza ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"18.19'da kazanın meydana gelmesinden sonra 18.36'da bizim kendi kaza yönetmeliklerimiz doğrultusunda 18 kişilik ekip kazayı sevk ve idareye başlamıştır. Maalesef 3 vefatımız oldu. 180 misafirimiz hastanelere sevk edildi.

Sabiha Gökçen Hava meydanı ve Adnan Menderes Hava meydanında kriz merkezi kurulmuş bu merkezleri valilerimiz yönetmiştir. Sayın Valimiz Ali Yerlikaya'nın açıklamasıyla 3.30 itibariyle Sabiha Gökçen'deki kriz masası dağıtılmıştır.

Bu zorlu süreç bizler kadar yaralanan misafirlerimiz, çalışanlarımız ve vefat eden yolcularımızın yakınları için de zor bir süreçtir. O nedenle sivil havacılık çok katı kurallarla yönetilen bir sektördür. Kaza olduğu anda otoriteler devreye girer. Dün akşam da valilerimiz devreye girmiştir. Kamu otoritesinin onayı olmadan açıklama yapma yetkisi yoktur. Hali hazırda Ulaştırma Bakanlığımız çalışmalarını devam ettirmekte. Kara kutu alındı, emniyet altına konuldu. Deşifre çalışması başlatıldı.

Pegasus olarak, yerel ve uluslararası otoriterle çalışmaktayız. Bu tüm yolculuğu kapsamaktadır ve bu süreç Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı talimatlar doğrultusunda yapılmaktadır. Şirketimizin skorları AB standartlarının üzerindedir. Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları, risk görüyorsa pas geçmeleri için teşvik edilirler. Bu uygulamalarımız sözde değildir. Uçaklarımız 5,3 yaş ortalamasında genç uçaklardır. Bu uçaklarımızın bakımları regülasyonlarla uyum içinde takip edilir. Bu tür olaylar birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Kaza araştırma sürecinde çıkacak gelişime ve iyileşmeyi yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

Buraya gelmek hiç kolay değil. Özellikle can kaybının ve hasarların, yaralanmaların olduğu noktada çıkıp konuşmak hiç kolay değil. Bundan sonraki ana işimiz bu yaraları sarmak için bize düşen her görevi yapmaktır. Ben bu süreçte bize destek olan tüm kamu kuruluşlarına başta valiliklerimize, kaymakamlıklarımıza, büyükşehir belediye başkanlığına tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. Bundan sonrası işimiz yara sarma dönemidir."

"PAS GEÇMELERİ İÇİN TEŞVİK EDİLİRLER" DEDİ AMA PAS GEÇMEDİLER

Pegasus Havayolları en çok kazaya karışan firmalar arasında üst sıralarda yer alıyor. Son 1 ayda 2 kaza yapan firmanın pas geçmemeleri 3 kişinin hayatına mal oldu. Nane yaptığı açıklamada, "Pilotlarımız pas geçmeleri için teşvik edilirler" ifadesini bilinçli olarak kullansa da, kazalar Pegasus Havayolları'nı yalanladı.

TİMSAH GÖZYAŞLARI İLE SORULARDAN KAÇTI

Pegasus Genel Müdürü ve CEOS'su Mehmet Tevfik Nane açıklamaları sırasında gözyaşlarına boğuldu. Nane'nin gözyaşlarının nedeni ise sonradan belli oldu. Nane, "Soru alacak durumda değiliz, yara sarma dönemindeyiz" diyerek soru almadan kameralar karşısından ayrıldı. Nane'nin bu hareketi binlerce kişi tarafından, 'Timsa Gözyaşları ile sorulardan kaçtı' şeklinde yorumlandı.

NELER YAŞANDI?

PAS GEÇEN 2 UÇAK TERS İNİŞ İSTEDİ

Habertürk, dün gece İstanbul'da kaza bölgesinde ve Ankara'da yaşananların ayrıntısına ulaştı. Buna göre Pegasus'a ait uçaktan önceki 2 uçak, meteorolojik koşullar (rüzgar ve yağmur) inişe uygun olmadığı için "pas" geçti. 2 uçak, "ters iniş" istedi. Gerekçe, rüzgarı karşılarına almak ve inişte sorun yaşamamak. Pegasus'a ait kaza yapan uçak, rüzgar yönünde indi; rüzgar ve yağmurun da eksiyle savrulmaya başladı.

ÇARPTI VE BÖLÜNDÜ

Uçak, piste sert iniş yaptı. Kaymaya başladı. Önce, meydanda bulunan elektronik bazı cihazlara çarptı. Kanat ve gövdede hasar oluştu.

Uçak, durmadı ve kaymaya devam etti ve "çevre güvenlik duvarı"na çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçak, 4 no'lu koltuğun bulunduğu noktadan parçalandı.

YOLCULAR SIKIŞTI

Bazı yolcular, uçaktan fırladı. Yolculardan 3'ü sıkıştı. Kurtarma ekipleri, kaza sonrasında bu yolculardan bazılarına cep telefonları üzerinden ulaşmayı başardı. Böylece, hayatta oldukları tespit edildi. Bu bilgi, Ankara'ya da iletildi. Bu yolculardan ikisi olay yerinde, 1'i hastanede hayatını kaybetti.