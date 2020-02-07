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Pegasus uçağı pistten çıkıp parçalandı, 3 kişi öldü! Yaşanan uçak kazasında ihmal mi vardı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
UZMAN İSİM DEĞERLENDİRDİ: UÇAK KAZASINDA İHMAL Mİ VARDI?

İzmir- seferini gerçekleştiren Pegasus Hava Yollarına ait Boeing 373 tipi uçağın pistten çıkması üzerine 3 kişi hayatını kaybetti. , kazaya ilişkin bilgilerini A Haber’de aktardı. Alioğlu, "’nın standart bir Havalimanı olduğunu bilmek gerekir. Kazalar elbette ki olabilir ancak siz kurallara uymazsanız sizi gelir bulur." dedi.

kazanın gerçekleştiği gün 'da şiddetli bir rüzgar olduğunu belirterek: "Rüzgar etkisiyle uçak normal süratinin üstünde gelmiş olması muhtemeldir. Belli bir noktayı geçirdiğiniz zaman pas geçme imkanınız varsa pas geçersiniz. Uçağın o gün aldığı rüzgar 37 nattır ve haliyle uçak piste tekerlerini geç koymuştur. Pilot tekeri gereken yerde piste koyabilseydi belki o rüzgara rağmen diğer şartları da kullanarak durabilirdi.

Pegasus uçağı pistten çıkıp parçalandı, 3 kişi öldü! Yaşanan uçak kazasında ihmal mi vardı? PEGASUS UÇAĞI PİSTTEN ÇIKIP PARÇALANDI, 3 KİŞİ ÖLDÜ! YAŞANAN UÇAK KAZASINDA İHMAL Mİ VARDI?

"İŞİ ŞANSA BIRAKMAMAK GEREKİRDİ"

Pistin bitiş noktasına kısa bir mesafe kaldığı için işi şansa bırakmamak gerekirdi. Kuleyle konuşmalarında yetki kaptana bırakılıyor ve kaptan da inerim düşüncesi ile iniş gerçekleştirmeye çalışıyor. Kazaya ilişkin bölgenin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmıştır. Ek olarak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı inceleme ve araştırma kurulu ön rapor hazırlayarak 1 yıl sonrasında da kesin raporunu açıklayacaktır." dedi.

"BASKIYLA UÇUŞ YAPILAMAZ"

On- Tıme baskısının olduğu iddialarına da değinen Alioğlu: "Hiç bir şirketin yetkilisi böyle bir baskı yapmaz diye düşünüyorum çünkü pilotlar kendi hür iradeleriyle hareket etmek zorundalardır. Bir baskı söz konusu olursa o baskıyla uçuş yapılamaz. Ben bu iddiaları ciddiye almıyorum." şeklinde konuştu.

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