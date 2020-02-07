CHP'li İmamoğlu'nun yandaşı Fatih Portakal, İBB'nin fahiş ulaşım zammına dayanamadı
İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararıyla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Seçimlerden önce "hayatı ucuzlatacağım" vaatleriyle oy toplayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sözünde durmadı. İBB'dekii ulaşım zamlarını eleştiren isimlerden biri de İmamoğlu ile arasından su sızmayan ve her fırsatta sorgusuz sualsiz parlatmaya çalışan Fatih Portakal oldu.
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) talebi üzerine AKOM'da yapılan UKOME toplantısında, elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılması kararı alındı.
Zammın Marmaray dışında İstanbul Kart kullanılan özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında geçerli olacağını bildiren Türkmen, 2 lira 60 kuruş olan ücretin 3 lira 50 kuruşa, öğrenci aylık kartının ise 40 liradan 50 liraya çıkacağını aktardı.
İMAMOĞLU SÖZÜNDE DURMADI!
Seçim öncesi "İstanbullunun ulaşıma harcadığı parayı azaltacağız" vaadinde bulunan Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bugüne en büyük zamları ulaşım harcamalarında yaptı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda;
Taksilere yüzde 25
Minibüse yüzde 25
İSPARK yüzde 40'a varan
İSBİKE yüzde 40 zam
Okul servis ücretlerine yüzde 13 zam yapılmıştı.
YANDAŞI PORTAKAL BİLE İSYAN ETTİ
İmamoğlu'nun zammına tepki gösterenler arasında "yakın arkadaşı" Fatih Portakal'ın da olması dikkatlerden kaçmadı. Yaptığı haberlerle İmamoğlu'na kalkan olan, her fırsatta parlatmaya çalışan Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Seçimlerden önce tasarrufla zam yükü bindirmeyeceğini söylüyordun" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İBB, Meltem Şişli'nin ahlaksızlığına sahip çıktı!
- İstanbul'da trafik durma noktasında!
- Sağlık Bakanı açıkladı! Kritik Çin kararı...
- Erdoğan tek kelimeyle oyunlarını bozdu!
- Aylık akbil ücretleri ne kadar?
- Van'da hayatını kaybeden Emrullah Ensari ölmeden bir saat önce röportaj vermiş
- ZAM, ZAM, ZAM! İşte yeni ulaşım fiyatları...
- Asansörde iğrenç olay!
- Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?
- İstanbul'da kar yağışı başladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu – BİM aktüel katalog bu hafta sizi çok şaşırtacak! İşte, haftanın BİM aktüel ürünleri…
- Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Pegasus şirketi kimin? Pegasus havayolları sahibi kim?
- Van yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıkladı mı?
- Kuruluş Osman 9. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 9. bölüm izle! (ATV)
- Bingöl Ağrı kar tatili var mı? 6 Şubat Perşembe Bingöl Ağrı yarın okullar tatil mi? Valilik MEB açıklamaları…
- Uçak kırım ne demek? Sabiha Gökçen uçak kazası ölü yaralı var mı?
- Sabiha Gökçen uçak kazası son dakika: Pistten çıkan uçak kodu kaç? Hangi uçak kaza yaptı?
- İstanbul hava durumu | İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul yağmur ne zaman bitecek?
- 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?
- 100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…