07 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

CHP'li İmamoğlu'nun yandaşı Fatih Portakal, İBB'nin fahiş ulaşım zammına dayanamadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
PORTAKAL, FAHİŞ ZAMMA DAYANAMADI

'da (UKOME) kararıyla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 yapıldı. önce "hayatı ucuzlatacağım" vaatleriyle oy toplayan Başkanı sözünde durmadı. İBB'dekii ulaşım zamlarını eleştiren isimlerden biri de İmamoğlu ile arasından su sızmayan ve her fırsatta sorgusuz sualsiz parlatmaya çalışan oldu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) talebi üzerine AKOM'da yapılan UKOME toplantısında, elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 yapılması kararı alındı.

Zammın Marmaray dışında İstanbul Kart kullanılan özel halk otobüsü, , metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında geçerli olacağını bildiren Türkmen, 2 lira 60 kuruş olan ücretin 3 lira 50 kuruşa, öğrenci aylık kartının ise 40 liradan 50 liraya çıkacağını aktardı.

Son dakika: İstanbul'da toplu taşımaya büyük zam! Öğrenci akbil aylık ne kadar oldu? Mavi kart ne kadar oldu? İşte zamlı tarife |Video SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA BÜYÜK ZAM! ÖĞRENCİ AKBİL AYLIK NE KADAR OLDU? MAVİ KART NE KADAR OLDU? İŞTE ZAMLI TARİFE |VİDEO

İMAMOĞLU SÖZÜNDE DURMADI!

Seçim öncesi "İstanbullunun ulaşıma harcadığı parayı azaltacağız" vaadinde bulunan , göreve geldiği günden bugüne en büyük zamları ulaşım harcamalarında yaptı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda;
Taksilere yüzde 25
Minibüse yüzde 25
İSPARK yüzde 40'a varan
İSBİKE yüzde 40 zam
Okul servis ücretlerine yüzde 13 zam yapılmıştı.

YANDAŞI PORTAKAL BİLE İSYAN ETTİ

İmamoğlu'nun zammına tepki gösterenler arasında "yakın arkadaşı" 'ın da olması dikkatlerden kaçmadı. Yaptığı haberlerle İmamoğlu'na kalkan olan, her fırsatta parlatmaya çalışan Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " önce tasarrufla zam yükü bindirmeyeceğini söylüyordun" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN