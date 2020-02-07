OGM sonuçları saat kaçta açıklanacak? OGM personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 07.02.2020
OGM personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? OGM sonuçları saat kaçta açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı mülakat sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı 1150 orman mühendisi alımı için sonuçlar bugün açıklanacak. OGM mülakat sonuçlarının 7 Şubat’ta açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak saat 18.30 itibariyle henüz sonuç açıklanmadı. Peki, OGM sonuçları saat kaçta açıklanacak? OGM personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…
OGM sonuçları saat kaçta açıklanacak? OGM personel alımı sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. OGM mülakat sonuçları için gözler yapılacak duyurulara çevrildi. OGM 5000 personel alımı kapsamında geriye kalan 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı ile 1150 orman mühendisi alımı sınav sonuçlarının 7 Şubat 2020 tarihinde açıklanacağı belirtilmişti. Ancak saat 18.30 olmasına rağmen henüz sonuç sorgulama sayfası erişime açılmadı. Peki, OGM sonuçları saat kaçta açıklanacak? OGM personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? İşte yanıtı!
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