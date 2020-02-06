Van'daki çığ faciasına damga vuran fotoğrafın hikayesi...
Çığ faciasının kurtarma çalışmaları sürerken AA muhabirinin çektiği fotoğraf Türkiye'nin gündemine oturdu. Fotoğrafın sahibi olan muhabir, Türkiye'yi ağlatan fotoğrafın hikayesini anlattı. AA muhabiri Özkan Bilgin, "Askerimizin hüngür hüngür ağladığını gördüm. Ağıt yakıyordu. Arkadaşının yeleğini eline almıştı. Kendi fotoğrafıma bakarak ağladım." dedi.
Van'da 5 kişinin öldüğü çığ felaketinde kaybolan 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Hayatını kaybeden kişi sayısı 34'e yükselirken, kurtarma çalışmaları sırasında bir askerin çaresizce oturduğu görüntüler olayın acı boyutunu bir kez daha gösterdi. 8 jandarmanın şehit olduğu faciada Mehmetçik, arkadaşlarının arkasından çaresizce baktı.
FOTOĞRAF GÜNDEME OTURDU
Van'daki çığ faciasına damga vuran fotoğraf AA muhabiri Özkan Bilgin tarafından çekildi. Çığ altında kalan arkadaşlarına bakan askerin fotoğrafı gören herkesi duygulandırdı. Özkan Bilgin fotoğrafın hikayesini canlı yayında anlattı.
PAYLAŞIM REKORU KIRDI
İki günde gerçekleşen iki çığ faciasında aralarında asker ve korucuların da olduğu toplam 39 kişi hayatını kaybetti. Son çığ faciasıyla ilgili AA muhabiri Özkan Bilgin'in fotoğrafı sosyal medyada da paylaşım rekoru kırdı.
AA muhabiri Bilgin, canlı yayınında fotoğrafın hikayesini anlattı:
"Üç gündür bölgede sıkıntılı, üzücü ve stresli bir çalışma ortamı var. Zaman zaman çok acı o anlara şahit oluyoruz. Çığ düştükten sonra en yoğun çalışmaların olduğu anda bölgeden ayrılıyorduk. Elimizdeki fotoğrafları geçmemiz gerekiyordu. Geri döndüğümde askerimizin hüngür hüngür ağladığını gördüm. Ağıt yakıyordu. Arkadaşının yeleğini eline almıştı. Kendi fotoğrafıma bakarak ağladım. Benim için de üzücü bir fotoğraftı. Zaman zaman acı olaylara şahit olabiliyoruz. Bu da o anlardan birisiydi. Daha sonra o askeri bulup konuşmak istedim ama henüz başaramadım. Tüm askerlerimiz çok hüzünlüydü. Arkadaşlarının cansız bedenlerini kendi elleriyle çıkarıyorlardı."
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