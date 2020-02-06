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Bu kare yürekleri dağladı! İşte Van'daki çığ faciasından Türkiye'yi yasa boğan kareler...

Van'da yaşanan çığ felaketinde görüntülenen bu kare tüm Türkiye'nin yüreklerini dağladı. İlk çığ felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükselirken, kurtarma çalışmaları devam ederken bir askerin görüntüleri yürekleri yaktı. İşte Türkiye'nin yüreklerini dağlayan görüntüler...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 10:31
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Bu kare yürekleri dağladı! İşte Van'daki çığ faciasından Türkiye'yi yasa boğan kareler...

Van'da yaşanan çığ felaketinde görüntülenen bu kare tüm Türkiye'nin yüreklerini dağladı. İlk çığ felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü.

  • 2
  • 62
Bu kare yürekleri dağladı! İşte Van'daki çığ faciasından Türkiye'yi yasa boğan kareler...

Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükselirken, kurtarma çalışmaları devam ederken bir askerin görüntüleri yürekleri yaktı.

  • 3
  • 62
Bu kare yürekleri dağladı! İşte Van'daki çığ faciasından Türkiye'yi yasa boğan kareler...

İşte Türkiye'nin yüreklerini dağlayan görüntüler...

  • 4
  • 62
Bu kare yürekleri dağladı! İşte Van'daki çığ faciasından Türkiye'yi yasa boğan kareler...
  • 5
  • 62
Bu kare yürekleri dağladı! İşte Van'daki çığ faciasından Türkiye'yi yasa boğan kareler...