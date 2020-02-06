Bu kare yürekleri dağladı! İşte Van'daki çığ faciasından Türkiye'yi yasa boğan kareler...

Van'da yaşanan çığ felaketinde görüntülenen bu kare tüm Türkiye'nin yüreklerini dağladı. İlk çığ felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükselirken, kurtarma çalışmaları devam ederken bir askerin görüntüleri yürekleri yaktı. İşte Türkiye'nin yüreklerini dağlayan görüntüler...