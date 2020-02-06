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Son dakika: Van'da çığ altında kalan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
VAN'DAN BİR ACI HABER DAHA GELDİ!

Son dakika haberine göre; 'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede yapılan arama çalışmalarında bugün 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükseldi.

-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Çığ felaketinin yaşandığı bölgede arama çalışması yürüten Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve ekipleri, bugün 3 kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

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