Van'daki Çığ altında bir kişinin cansız bedenine daha ulaşıldı

Van - Bahçesaray karayolunda arka arkaya meydana gelen çığ faciasında karlar altında olduğu düşünülen 3 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı. Ekiplerin kalan 2 kişiyi daha arama çalışması sürüyor.

Türkiye'nin yüreğini yakan Van'daki çığdan bir haber daha geldi. Van - Bahçesaray karayolunda arka arkaya meydana gelen çığ faciasında karlar altında olduğu düşünülen 3 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı.

Ekiplerin kalan 2 kişiyi daha arama çalışması sürüyor.

Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.