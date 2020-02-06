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Van'daki Çığ altında bir kişinin cansız bedenine daha ulaşıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE DAHA ULAŞILDI

Van - Bahçesaray karayolunda arka arkaya meydana gelen çığ faciasında karlar altında olduğu düşünülen 3 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı. Ekiplerin kalan 2 kişiyi daha arama çalışması sürüyor.

Türkiye'nin yüreğini yakan Van'daki çığdan bir haber daha geldi. Van - Bahçesaray karayolunda arka arkaya meydana gelen çığ faciasında karlar altında olduğu düşünülen 3 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı.

Ekiplerin kalan 2 kişiyi daha arama çalışması sürüyor.

Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

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