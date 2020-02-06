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Van Bahçesaray'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları yeniden başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020
VAN'DA ÇIĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede ara verilen arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede 2-3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Sabah saatlerinde çığ felaketinin yaşandığı bölgeye giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve ekipleri, alan taraması yaptı. Ekipler, daha sonra dedektör köpeklerle bölgede arama çalışması yürüttü.

Bahçesaray kara yolundaki Yukarınarlıca Mahallesi'nde önlem alan jandarma ekipler, güvenlik nedeniyle vatandaşların çığ bölgesine gitmesine izin vermiyor.

Çevre illerden Bahçesaray'a gönderilen çok sayıda 112, UMKE, AFAD, ekipleri köyde hazır bekletiliyor. AA

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