Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan A Haber'e özel açıklamalar
Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa Şentop, İlker Başbuğ'un FETÖ açıklamalarıyla ilgili olarak, "Doğrudan 'Parlamento'yu hedef almaktır. Hukukçu arkadaşlar müdahil olma durumunu araştırıyor. Vesayete karşı mücadelede Meclis itham edilemez." ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa Şentop, İlker Başbuğ'un tepki çeken FETÖ açıklamalarına ilişkin "Doğrudan Parlamento'yu hedef almaktır" dedi.
"ENDİŞE İÇERİSİNDE HAREKET EDERLERSE..."
Mustafa Şentop, "Bu konu Meclis Başkanı olarak beni nasıl ilgilendiriyor. O bakımdan bir şey ifade etmek isterim. Anayasa'nın 83. maddesi yasama dokunulmazlığını düzenliyor. Genel olarak yasama dokunulmazlığından bahsediliyor fakat teknik olarak yasama dokunulmazlığı dediğimiz şey aslında ikiye ayrılıyor. Bir yasama sorumsuzluğu vardır bir de dokunulmazlık vardır. Dokunulmazlık milletvekili olan kişilerin işlediği suçlarla, soruşturma ve kovuşturmasıyla ilgili bir koruma getiriyor. Yasama sorumsuzluğu ise Meclis içerisindeki Meclis faaliyetleriyle ilgili olarak parlamenterlerin sözlerinden ve oylarından dolayı herhangi bir hukuki sürece, yargılama sürecine, cezai takibata tabii tutulamamasıyla ilgili. Yasama ve denetleme faaliyetleri için millet tarafından seçilmiş kişilerdir. Endişe içerisinde hareket ederlerse işler düzgün yürüyemez." dedi.
"DOĞRUDAN PARLAMENTOYU HEDEF ALMAKTIR"
Şentop, "(İlker Başbuğ'un FETÖ iddiası) İtham edilmeleri yanlıştır. Bu konuda çalışmalar yaptık. Doğrudan parlamentoyu hedef almaktır. Hukukçu arkadaşlar müdahil olma durumunu araştırıyor. Açıklamalar olayların kronolojisine aykırı. Vesayete karşı mücadelede Meclis itham edilemez. Bu bağlamda hem itham edilen arkadaşların ayrı kendi aralarında bir hukuki süreçleri olabilir. Ama neticede parlamentonun, parlamentodaki yasama süreçlerini hangi partiden olursa olsun buradaki arkadaşlarımızın tekliflerini, süreçlerdeki oylarını daha sonra sorgulama konusu, itham konusu yapmak doğrudan parlamentoyu hedef almaktır. Bu bağlamda ben konuyla ilgili takipteyim, çalıştım, arkadaşlarımızla müzakereler yaptık. Hükümet sistemi değişikliği vesayeti ortadan kaldırdı." ifadelerini kullandı.
FETÖ İLE MÜCADELE KONUSU
Mustafa Şentop, "FETÖ ile mücadele konusunda komisyonlarla sonuç alınamamıştır. Diğer ayaklarla mücadele nasılsa o şekilde devam etmeli. FETÖ'cüler esas olarak bürokrasiyi hedef almıştır." dedi.
AP'DEKİ PKK TOPLANTISI
Avrupa Parlamentosu'ndaki PKK toplantısıyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Çifte standardı da aşan çok yüzlü yaklaşımları var. Uluslararası terör örgütleri müsamaha ile var olabiliyor. İnsanlara karşı zarar veren terör örgütlerine karşı mücadelede beraber olmalıyız. Ancak kendilerine zarar vermeyen terör örgütlerini destekliyorlar." dedi.
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