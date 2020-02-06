Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den AP toplantısında PKK'lıların ağırlanmasına sert tepki
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AP toplantısına PKK'lıların da katılmasına sert tepki göstererek, "Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK’nın kırmızı bültenle aranan elebaşlarının Avrupa Parlamentosu’nda ağırlanıp Türkiye’ye tehditler savurmasına ortam açılması hiçbir şekilde tavzihi ve tevili olamayacak bir kepazelik ve soysuzluktur." dedi.MHP lideri Başkanı Devlet Bahçeli, AP toplantısına PKK'lıların da katılmasına çok sert bir şekilde tepkisini dile getirdi. Bahçeli, açıklamasında "Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK'nın kırmızı bültenle aranan elebaşlarının Avrupa Parlamentosu'nda ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması hiçbir şekilde tavzihi ve tevili olamayacak bir kepazelik ve soysuzluktur." ifadelerine yer verdi.
Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle;
"Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye husumetin alenileştiği, teröre ve terör örgütlerine yataklığın tescillendiği işbirlikçi bir yapıya dönüşmüştür. Bu haliyle insanlık değerleri çiğnenmiş, adalet ve hukuk değerleri çürümeye terk edilmiştir. Avrupa tarihin ters istikametindedir.
Türk düşmanı bir Yunan milletvekilinin ay yıldızlı al bayrağımızı yırtmasından kısa süre sonra Avrupa Parlamentosu yeni bir rezalet ve zillete sahne olmuştur. Maalesef ihanet taltif edilmiş, melanet kürsülere taşınmış, hakaret ve hıyanet alkışlanmıştır.
Terör örgütü PKK/YPG elebaşlarına kucak açan, sözde Kürt Konferansı düzenlenmesine çanak tutan Avrupa Parlamentosu bölücü örgütün resmen propagandasına göz yummuş, onay vermiş, destek olmuştur. AB hem kurumsal olarak hem de ahlaken dağılmanın eşiğine kadar gelmiştir.
Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK'nın kırmızı bültenle aranan elebaşlarının Avrupa Parlamentosu'nda ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması hiçbir şekilde tavzihi ve tevili olamayacak bir kepazelik ve soysuzluktur.
Kandil Avrupa Parlamentosu'na taşınmıştır. Masumların canına ve varlık haklarına, ülkemizin ve milletimizin egemenlik değerlerine kast etmek için saldırı üstüne saldırı yapan seri katiller Avrupalı dostlarıyla yanak yanağa vermişlerdir. Terörizm Avrupa'ya yuvalanmıştır.
Avrupa Birliği savunduğu ilkelerle bütünüyle ters düşmüş, Türkiye'ye karşı fiilen ve fikren nifak cephesi açmıştır.Sözde Kürt Konferansı'nda söz alan küstahların Türkiye'nin Suriye'de savaş suçu işlediğini iddia etmeleri yalnızca iftira değil,aynı zamanda iffetsiz bir uydurmadır.
Ayrıca dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında hayatlarını kaybeden, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağolsun diyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Van'dan bir acı haber daha geldi!
- RTÜK, Fatih Portakal’a cezayı kesti
- İstanbul'da kar ve fırtına uyarısı!
- Van Valiliğinden Gülşen Orhan iddiaları için açıklama
- 'Şırıngalı çikolata' soruşturmasında karar verildi
- Yürek yakan fotoğrafın hikayesi...
- İstanbul'da kritik operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı...
- Mustafa Şentop'tan A Haber'e özel açıklamalar
- MHP 'Kılıçdaroğlu' raporunu tamamladı
- Ömer Çelik'ten flaş İlker Başbuğ açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu – BİM aktüel katalog bu hafta sizi çok şaşırtacak! İşte, haftanın BİM aktüel ürünleri…
- Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Pegasus şirketi kimin? Pegasus havayolları sahibi kim?
- Van yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıkladı mı?
- Kuruluş Osman 9. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 9. bölüm izle! (ATV)
- Bingöl Ağrı kar tatili var mı? 6 Şubat Perşembe Bingöl Ağrı yarın okullar tatil mi? Valilik MEB açıklamaları…
- Uçak kırım ne demek? Sabiha Gökçen uçak kazası ölü yaralı var mı?
- Sabiha Gökçen uçak kazası son dakika: Pistten çıkan uçak kodu kaç? Hangi uçak kaza yaptı?
- İstanbul hava durumu | İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul yağmur ne zaman bitecek?
- 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?
- 100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!