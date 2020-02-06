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İstanbul'da FETÖ öperasyonu: 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
İSTANBUL'DA KRİTİK OPERASYON! ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI...

Gelen son dakika haberine göre; 'da / silahlı terör örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından / silahlı terör örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

29 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 29 şüpheliyi gözaltı aldı.

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