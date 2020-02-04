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BAE'nin Libya'da kurduğu kirli oyun bozuldu! Parayla kandırılan Sudanlı gençler ülkesine dönüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
BAE'NİN KİRLİ OYUNU BOZULDU!

’nin parayla kandırarak ’da isyancı Hafter’in hizmetine verdiği Sudanlı gençler ülkelerine dönüyor. Bölgeden gelen bilgilere göre; BAE diye Libya’ya cepheye gönderilen gençler, aracı güvenlik şirketinden 30 bin dolar tazminat talep etti.

'nin () sahibi olduğu "" güvenlik şirketinin BAE'de çalışmak üzere kandırarak 'ya götürdüğü 19-20 yaşlarındaki yüzlerce Sudanlı genç 'nun gündemine oturdu.

Hürriyet'in haberine göre Sudan'daki yoksulluk nedeniyle para kazanmak için yurtdışında iş arayan gençler aylık 500 dolar (2980 TL) maaş karşılığında önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürüldü. Burada çölde askeri eğitime alınan gençler savaş bölgelerine gönderilecekleri söylenmeden bu duruma 'psikolojik' olarak hazırlandı.

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GÖSTERİLER BAŞLADI

Yüzlerce genç daha sonra hiçbir açıklama yapılmaksızın Libya'da isyancı 'in kontrolündeki Bingazi ve çevresindeki petrol sahalarını korumak için Libya'ya gönderildi. Çoğu geçen sene kasım ayı sonunda gitmeye başlayan gençlerin aileleri Sudan'ın başkenti Hartum'da son 1 haftadır gösteriler düzenliyor.

GERİ DÖNÜYORLAR

Baskılar sonrasında gençlerin bir kısmı geri dönmeye başladı. Geçen hafta yaklaşık 50 genç geri dönerken bugün 247 Sudanlı gencin Sudan'a geri dönmesi bekleniyor. Hürriyet'e konuşan Libya Sözcüsü Muhammed Giblawi ise Sudan hükümetine söz konusu Sudanlı gençlerin korunması ve ülkelerine alınması konusunda resmi bildirimde bulunduklarını söyledi.

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30 BİN DOLAR TAZMİNAT

Sudanlı kaynaklar, kandırılan Sudanlı gençler BAE'nin sahibi olduğu güvenlik şirketinin kandırmacasını uluslararası kamuoyuna taşımak konusunda kararlı olduğunu belirtti. Yasa dışı bir şekilde Hafter'in hizmetine verilen Sudanlı gençler, güvenlik şirketinin temsilcisine kişi başı 30 bin dolar (178.5 bin TL) tazminat talep ettiklerini bildirdi. Black Shield şirketi skandalı ardından olayın üstünü örtmek için Sudanlı gençlere BAE'de çalışma teklifini getirse de kandırılan askerler bu teklifi reddetti. Yerel kaynaklar, ülkeye varan Sudanlı gençlerin arkadaşlarının da tamamen dönmesinin ardından başlarından geçen trajedi hakkında toplu bir açıklama yapmayı planladığını belirtiyor. Sudanlı gençlerin BAE yerine Libya'da görevlendirilmesi üzerine aileleri BAE'nin Hartum Büyükelçiliği ve Sudan Dışişleri Bakanlığı önünde gösteri düzenlemeye başlamıştı. BAE Muhammed bin Zayed ülkenin Ortadoğu'daki saldırgan dış politikasını yöneten isim olarak biliniyor. Zayed'in sahibi olduğu Black Shield şirketi ise gençlerin kandırıldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

"TUVALETTEN ANLADIK"

İngiliz gazetesine konuşan Hossam Saifuddin isimli bir genç, "Bize nereye gittiğimiz konusunda yalan söylediler. Biz nerede olduğumuzu sorduğumuzda bize Emirlik'in güneyindeki Sveihan'a gittiğimizi söylediler ancak bir süre sonra tuvaletlerdeki Bingazi yazılarını gördük" ifadesini kullandı. Güvenlik görevlisi olmak isterken paralı askere dönüşen Sudanlı gençlerin Bingazi'de penceresiz ve çok kötü şartlara sahip bir binada kaldığı belirtildi. Anadolu Ajansı'na konuşan Sudanlı Mahmud Ahmed Abdu isimli genç ise Black Shield güvenlik şirketinin müdür yardımcısının BAE ordusunda tuğgeneral rütbesinde biri olduğunu söyledi. The Guardian gazetesi 25 Aralık tarihli haberinde yüzlerce Sudanlı paralı askerin Hafter'in cephesinde savaşa katıldığını duyurmuştu. Hafter, 4 Nisan 2019'dan bu yana Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeki Trablus'u ele geçirmek için saldırılar düzenliyor.

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