Son dakika: Rusya'dan Libya hamlesi! "Derhal yapılmalı..."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Libya konusunda Cenevre'de 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının en yakın zamanda yapılması gerektiğini söyledi.Mihail Bogdanov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Libya'da çatışmaların durdurulması ve taraflar arasında diyaloğun sağlanması gerektiğini belirtti.
Libya'daki krizin son bulmasına yönelik sunulan öneriler üzerinde fikir birliğine varılmasının önemine dikkati çeken Bogdanov, taraflar arasında temas sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.
"ATEŞKES İHLALİ VAR ANCAK..."
Bogdanov, Libya'da ateşkes sürecinin bazı ihlaller olmasına rağmen uygulandığını savundu.
Libya konusunda, Cenevre'de bugün i��in planlanmasına rağmen yapılamayan 5+5 formatındaki askeri komite toplantısıyla ilgili değerlendirmede de bulunan Bogdanov, "Libya krizine ilişkin Cenevre'de askeri komite toplantısının en yakın zamanda yapılmasından yanayız." dedi.
Bogdanov, Rusya'nın Libya'daki taraflarla temasları sürdürdüğüne işaret ederek, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ilerleyen zamanlarda Moskova'ya gelebileceğini kaydetti.
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