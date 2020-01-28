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Son dakika: Rusya'dan Libya hamlesi! "Derhal yapılmalı..."

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
RUSYA'DAN LİBYA HAMLESİ! DERHAL YAPILMALI...

Devlet Başkanı 'in ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı , konusunda 'de 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının en yakın zamanda yapılması gerektiğini söyledi.

, başkent 'da yaptığı açıklamada, 'da çatışmaların durdurulması ve taraflar arasında diyaloğun sağlanması gerektiğini belirtti.

Libya'daki krizin son bulmasına yönelik sunulan öneriler üzerinde fikir birliğine varılmasının önemine dikkati çeken Bogdanov, taraflar arasında temas sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

"ATEŞKES İHLALİ VAR ANCAK..."

Bogdanov, Libya'da ateşkes sürecinin bazı ihlaller olmasına rağmen uygulandığını savundu.

Libya konusunda, 'de bugün i��in planlanmasına rağmen yapılamayan 5+5 formatındaki askeri komite toplantısıyla ilgili değerlendirmede de bulunan Bogdanov, "Libya krizine ilişkin Cenevre'de askeri komite toplantısının en yakın zamanda yapılmasından yanayız." dedi.

Bogdanov, 'nın Libya'daki taraflarla temasları sürdürdüğüne işaret ederek, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'in ilerleyen zamanlarda Moskova'ya gelebileceğini kaydetti.

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