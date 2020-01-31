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Putin ve Merkel'den kritik Libya zirvesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
PUTİN VE MERKEL'DEN KRİTİK LİBYA ZİRVESİ

Son dakika haberine göre; Rusya Devlet Başkanı , Almanya Başbakanı Angela ile krizini görüştü.

Kremlin Sarayı'nda yapılan açıklamada, Putin ile 'in telefonda görüştüğü bildirildi.

İki liderin 'deki Konferansı'nda alınan kararların hayata geçirilmesi ile ilgili konuları müzakere ettiği belirtilen açıklamada, Putin'in Libya'daki taraflarla alınan kararların koordinesinin gerekliliğini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, her iki liderin de Libya'da sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ve siyasi diyaloğun başlaması için uluslararası toplumun çabalarını artırmasına vurgu yaptığı belirtildi.

ve 'deki durumun da ele alındığı bildirilen açıklamada;

Putin ve Merkel'in ABD Başkanı 'ın sözde Barış Planı ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi. AA

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