BM'den Libya açıklaması: Askeri komite toplantısı bugün Cenevre'de başlayacak
Birleşmiş Milletler (BM), Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacağını duyurdu.
BM Cenevre Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 5+5 formatındaki Ortak Askeri Komitenin bugün BM himayesinde toplantılara başlayacağı bildirildi.
DARBECİ HAFTER...
Açıklamada, 5 üyenin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nce (UMH), diğer 5 üyenin de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grup tarafından belirlendiği bilgisi paylaşıldı.
TOPLANTI BASINA KAPALI YAPILACAK
Toplantılara, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin moderatörlük yapacağı kaydedildi. Toplantıların basına kapalı yapılacağı öğrenildi. Cenevre'de geçen salı günü yapılması planlanan toplantı gerçekleşmemişti.
BM HİMAYESİNDE KALICI ATEŞKESİ...
Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenen Libya konulu konferansta, uluslararası meşruiyete sahip UMH ve Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.
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