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BM'den Libya açıklaması: Askeri komite toplantısı bugün Cenevre'de başlayacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
BM'DEN LİBYA AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler (), krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının bugün 'nin kentinde başlayacağını duyurdu.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 5+5 formatındaki Ortak Askeri Komitenin bugün BM himayesinde toplantılara başlayacağı bildirildi.

DARBECİ HAFTER...

Açıklamada, 5 üyenin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nce (), diğer 5 üyenin de 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'in liderlik ettiği Libya Ulusal isimli silahlı grup tarafından belirlendiği bilgisi paylaşıldı.

TOPLANTI BASINA KAPALI YAPILACAK

Toplantılara, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin moderatörlük yapacağı kaydedildi. Toplantıların basına kapalı yapılacağı öğrenildi. Cenevre'de geçen salı günü yapılması planlanan toplantı gerçekleşmemişti.

BM HİMAYESİNDE KALICI ATEŞKESİ...

'de 19 Ocak'ta düzenlenen Libya konulu konferansta, uluslararası meşruiyete sahip UMH ve Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.

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