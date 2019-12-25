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Sudanlı paralı askerler, Darbeci Hafter'in ordusuna katıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
DARBECİ HAFTER'DEN PARALI ASKER HAMLESİ!

Sudanlı paralı askerlerin, 'da darbeci Halife Hafler'in uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı yürüttüğü savaşa katıldığı belirtildi.

İngiliz The Guardian Gazetesi'nin son dakika haberine göre, Sudan'dan yeni bir paralı asker dalgasının 'ya geldiği ve bu durumun, taraflar arasındaki çatışmayı, bölgenin istikrarını sarsacak uluslararası bir savaşa dönüştürebileceği belirtildi.

EN AZ 3 BİN MİLİS GÜCÜ VAR

Haberde, Libya'daki Sudanlı milis güçlerin komutanlarının son aylarda yüzlerce kişinin savaşmak üzere ülkeye geldiğini söyledikleri aktarıldı. Libya'nın güneyinde konuşlanan söz konusu güçlerin komutanlarından birinin "Pek çok genç geliyor, bu kadar büyük sayıda milisi kabul edebilecek kapasitemiz yok. Halihazırda Libya'da en az 3 bin Sudanlı milis var" dediği kaydedildi.

GELENLERİN ÇOĞU BEŞİR KARŞITI

Paralı asker dalgasıyla gelenlerin pek çoğunun, Sudan'da devrik lider Ömer el-Beşir rejimine karşı savaşanlardan oluştuğu, bazılarının da Darfur bölgesindeki savaşta yer aldığı ifade edildi.

KOMUTANLAR, DARBE İLE GELEN YENİ HÜKÜMETE DE KARŞILAR

Gazeteye göre, kendileriyle görüşülen komutanların hepsi, ülkelerine dönüp Beşir rejiminin yıkılmasından sonra iktidara gelen geçiş hükümetine karşı savaşmak istediklerini belirtti.

HAFTER'İN PARALI ASKER İHTİYACI

Hafter, Trablus saldırısıyla üst seviyeye çıkan insan kaynağı ihtiyacının bir kısmını müttefiklerinin sağladığı finansmanla, paralı askerlerden karşılıyor. Bu paralı askerler arasında Sudan Bağımsızlık Ordusu ve Sudanlı Cancavid Milisleri yer alıyor.

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