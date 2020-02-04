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Ocak ayında 88 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
OCAK AYINDA TERÖRE AĞIR DARBE!

Son dakika haberine göre... İçişleri Bakanlığı tarafından ocak ayında düzenlenen terör operasyonlarında . 1 Ekim'de başlatılan sonbahar/kış operasyonlarında şu ana kadar 457 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden 115'i teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 45'i PKK/KCK, 43'ü DEAŞ/HTŞ üyesi .

19 İŞBİRLİKÇİ ŞAHIS YAKALANDI

8 Ocak'ta başlayan ve 3 bin 900 personel ile sürdürülen Kapan operasyonlarında 94 mağara ve sığınak ile yaklaşık 7 ton patlayıcı imha edildi. 19 işbirlikçi şahıs yakalandı.

1 EKİM'DEN İTİBAREN...

1 Ekim'de başlatılan sonbahar/kış operasyonlarında şu ana kadar 457 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden 115'i teslim oldu.

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